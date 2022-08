Bagdad januar 2020: USA dreper den iranske generalen Qasem Soleimani. Drapet vakte enormt sinne. Hevnen de planla: drap på tidligere Trump-rådgiver John Bolton. Attentatmannen ble lokket med en stor bunke dollarsedler. Verden Iran Iraner ville «renske ut» Trump-rådgiver. Bunker med dollar skulle lokke leiemorder.

Irans agenter er blitt avslørt en rekke ganger de siste årene. Blant metodene er kidnappinger, drap og bombeattentat.

11 minutter siden

22. oktober 2021 kontaktet iranske Shahram Poursafi en person i USA. Han hadde fått denne kontakten via sosiale medier. Poursafi ville få tatt bilder og film av John Bolton. Han skulle skrive bok. Derfor trengte han bilder av Donald Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver.

Han ble satt i kontakt med en person i Texas, som senere er blitt FBIs kilde. Kilden ville ha 50.000–100.000 kroner for fotojobben. De to meldte og snakket sammen via krypterte tjenester. 9. november gjorde Poursafi sin egentlige hensikt klar.

Han ønsket å hyre en leiemorder. Kunne texaneren ordne det?