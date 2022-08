Washington Post: Trump hadde hemmeligstemplede dokumenter hjemme. FBI så etter dokumenter om atomvåpen.

FBI-agentene som ransaket hjemmet til Donald Trump, så etter dokumenter om atomvåpen. Det skriver The Washington Post.

President Donald Trumps Mar-a-Lago-eiendom ligger i Palm Beach i Florida. Mandag ble eiendommen ransaket av FBI-agenter.

22 minutter siden

Mandag fortalte USAs tidligere president Donald Trump at FBI hadde ransaket Florida-boligen hans, Mar-a-Lago. Ransakelsen skjedde i forbindelse med etterforskningen av esker med gradert materiale. Trump skal ha tatt med seg det til eiendommen etter at han gikk av i fjor.

Nå skriver Washington Post at FBI så etter dokumenter om atomvåpen.

Detaljer om hva som ble funnet hos Donald Trump mandag er ennå ikke kjent. Ifølge The Washington Post som FBI-agentene etter dokumenter om atomvåpen.

Ifølge avisens kilder er det dyp bekymring blant amerikanske tjenestemenn for hvilke dokumenter som kunne være i Trumps besittelse.

Avisen skriver at det ikke er klart om dokumentene FBI så etter dreide seg om amerikanske atomvåpen, eller om andre staters våpenarsenal. Det er heller ikke klart om slike dokumenter faktisk ble funnet.

Det ble gjort funn av graderte dokumenter i 15 esker med dokumenter Trump leverte tilbake til nasjonalarkivet etter trusler om rettslige skritt.

En Trump-talsmann har ikke svart på en forespørsel om kommentar fra avisen. Justisdepartementet og FBI har heller ikke kommentert saken.

Godkjent av justisministeren

Materiale om atomvåpen er spesielt følsomt og vanligvis begrenset til et lite antall offentlige tjenestemenn. Det sier eksperter til avisen.

Å offentliggjøre detaljer om amerikanske våpen kan gi et etterretningsinformasjon til motstandere. Og andre land kan anse avsløringer av sine atomhemmeligheter som en trussel.

Mandagens ransaking har også forårsaket en politisk furor. Trump og mange av hans republikanske forsvarere anklager FBI for å handle ut fra politisk motivert ondskap. Noen har truet byrået på sosiale medier.

Torsdag ettermiddag bekreftet justisminister Merrick Garland at han personlig godkjente at FBI skulle be om en ransakelsesordre fra en dommer.

USAs justisminister Merrick Garland har selv godkjent ransakingen av Trumps bolig.

Væpnet mann prøvde å ta seg inn hos FBI

Samme dag prøvde en væpnet mann å ta seg inn i et FBI-kontor i Ohio. Da agenter forsøkte å stanse ham, flyktet mannen fra stedet. Han ble skutt og drept etter noen timer. Det er foreløpig ikke klart hvilket motiv mannen hadde.

En polititjenestemann har navngitt mannen. Undersøkelser som Washington Post, har gjort, kan tyde på at mannen har vært aktiv på TruthSocial. Det er Trumps nettsted for sosiale medier. Der skal han etter ransakingen blant annet ha skrevet følgende: «Vi må ikke tolerere dette. De har betinget oss til å akseptere tyranni og tror vi ikke kan gjøre noe på to år. Denne gangen må vi reagere med makt».

Det er også mistanke om at mannen hadde bånd til Proud Boys. Proud Boys har pekt seg ut som en de mest aktive gruppene under stormingen av Kongressen i fjor.

Justisminister Garland forsvarte torsdag FBI-agenter som «dedikerte, patriotiske offentlige tjenere».

Vil offentliggjøre ransakingsordre

Etterforskningen av hemmeligstemplede dokumenter hos Trump begynte for flere måneder siden.

I den forbindelse ble 15 esker med dokumenter og gjenstander returnert tidlig i år. Ransakingen er et ledd i denne etterforskningen.

Trump og hans allierte nektet først å offentliggjøre ransakingsordren. Men fredag morgen (norsk tid) kom kontrabeskjeden.

Nå krever Trump at ransakingsordren som lå til grunn for FBIs besøk hjemme hos ham, straks blir offentliggjort. USAs justisdepartement ber om det samme.

FBIs besøk hjemme hos landets tidligere president oppfattes som så kontroversielt at justisminister Garland mener det bør gjøres et unntak.

Justisdepartementet har derfor bedt en føderal domstol i Florida om å frigi dokumentene.

Trump selv krever at ransakingsordren straks blir offentliggjort og fastholder at han blir utsatt for en politisk motivert heksejakt, satt i scene av Demokratene for å hindre at han stiller som presidentkandidat for Republikanerne i 2024.