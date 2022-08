Russisk oligarkyacht auksjoneres bort

Russiske yachter verdt milliarder er konfiskert. Salget av «Axioma» skal komme storbanken JP Morgan til gode.

«Axioma» er 72,5 meter lang og rommer seks luksuriøse gjestelugarer. Nå selges den på auksjon i Gibraltar.

15 minutter siden

«Axioma» selges tirsdag til høystbydende. Da skal nemlig Gibraltar auksjonere bort yachten som før tilhørte den russiske oligarken Dmitrij Pumpjanskij.

Det skriver blant annet BBC og The Guardian.

Yachten har ligget til kai i Gibraltar siden den ble konfiskert i mars.

Verdt over 700 millioner kroner

Du må imidlertid ha litt penger på bok skal du få kloen i «Axioma». Den har ifølge medier en estimert verdi på over 700 norske millioner kroner.

«Axioma» skal imidlertid ikke ligge ute for salg i mer enn én dag. Dermed er det grunn til å tro at den vil selges for mindre enn den er verdt, skriver BBC.

Pengene for yachten går imidlertid ikke til å hjelpe ukrainere i nød. De går i lommen på den britiske storbanken JP Morgan, ifølge britiske medier.

Årsaken skal være at Pumpjanskij skylder banken 17 millioner pund, knappe 200 millioner norske kroner, for et lån.

Slik ser det ut på innsiden av «Axioma». Bildet er fra auksjonsprospektet.

Jacuzzi og kinorom

«Axioma» er 72,5 meter lang og rommer seks luksuriøse gjestelugarer.

Om bord finner du et svømmebasseng, et 3D-kinorom, treningsstudio, jacuzzi og et spaanlegg. Det skriver The Guardian.

Det har tidligere vært mulig å leie yachten for litt over 5 millioner norske kroner i uken, ifølge BBC.

Har tjent 20 milliarder på stål

Oligarken Pumpjanskij eier stålrørsprodusenten OAO TMK. De er leverandør for Gazprom, som er Russlands største statlige selskap.

Pumpjanskij har bindinger til Putin og er underlagt sanksjoner av Storbritannia, EU og USA.

Han har ifølge BBC en formue på over 20 milliarder norske kroner.

Oligarken Dmitrij Pumpjanskij sin yacht «Axioma» er konfiskert og selges tirsdag til høystbydende.

Krevde salg av yachten

Yachten «Axioma» er et spesielt tilfelle blant alle de konfiskerte yachtene. Det var JP Morgan som ba Gibraltar legge beslag på yachten. Årsaken var at så lenge Pumpjanskij er på sanksjonslisten, kan de ikke motta betalinger for lånet de ga ham.

Derfor begjærte de yachten konfiskert og auksjonert bort. Pengene går altså rett til banken. De ønsker ikke å si noe til The Guardian om de kommer til å donere bort pengene eller beholde dem selv.

Over 30 personer har fløyet til Gibraltar for å se på yachten, ifølge skipsmegler Nigel Hollyer i Howe Robinson. Det er han som leder auksjonen på vegne av gibraltiske myndigheter.

– Folk kommer fra hele verden, sier Hollyer til The Guardian.

– De er overbevist om at de kommer til å gjøre et kupp, legger han til.

Konfiskerer yachter

I flere måneder har eierne av luksusyachter lekt katt og mus med vestlige myndigheter.

Yachtene er viktige mål når oligarker og president Vladimir Putin skal sanksjoneres. Det er en del av prisen å betale for Putins krig mot Ukraina.

– Ingen trygge havner

Gibraltar er en britisk koloni på sørspissen av Spania. Storbritannia har vært tydelige på at de skal ta russiskeide oligarkyachter.

– Det vil ikke være noen trygge havner for dem som har støttet Putins hensynsløse angrep på Ukraina, har statsminister Boris Johnson sagt.