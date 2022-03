Første toppmøte om fred i Ukraina: Kort og resultatløst

Samtalene mellom utenriksministrene for Russland og Ukraina i Tyrkia varte ikke lenge. Torsdag formiddag var fredsforhandlingene over uten resultater.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov møtte torsdag Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba (med ryggen til) i Antalya i Tyrkia.

10. mars 2022 10:53 Sist oppdatert nå nettopp

Møtet mellom Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og hans ukrainske motpart, Dmytro Kuleba var over etter kort tid torsdag.

Den ukrainske utenriksministeren Dmytro Kuleba sa på en pressekonferanse etter møtet at det ikke ble gjort noen fremskritt for å få til en våpenhvile under forhandlingene. Det ble ikke enighet om forslaget om en 24 timer lang våpenhvile, melder Reuters.

På pressekonferansen sa Kuleba at situasjonen for den krigsherjede byen Mariupol var et emne som ble tatt opp, men han hevdet Lavrov og russerne ikke ville garantere en humanitær korridor ut av den omringede byen sør i Ukraina.

Selv om møtet ikke ga umiddelbare resultat eller noen avtaler, fortsetter fredsdiplomatiet.

– Jeg er klar til å fortsette innsatsen for å få slutt på krigen i Ukraina, avsluttet Kuleba.

Lavrov uttaler etter møtet at Russland har overlevert et «forslag» til Ukraina.

– Vår ukrainske motpart har forsikret oss at de snart vil gi oss et tydelig svar, sa Lavrov etter møtet.

Torsdag morgen møttes Sergej Lavrov og hans ukrainske motpart, Dmytro Kuleba til forhandlinger om Russlands krigføring i Ukraina.

Etter gjentatte forsøk, klarte Tyrkia å samle utenriksministerne til det første forhandlingsmøtet på ministernivå siden Russlands invasjon av Ukraina startet 24. februar. Tre forhandlingsmøter mellom partene i Hviterussland har ikke ført frem.

Samtalene fant sted i den sørlige byen Antalya etter initiativ fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Han ønsker at Tyrkia skal spille en meglingsrolle i konflikten.

Det var den tyrkiske utenriksministeren Mevlüt Çavusoglu som ledet forhandlingene torsdag.

Dmytro Kuleba er Ukrainas utenriksminister.

Dette sier russerne før møtet:

Kreml har beskrevet møtet som «veldig viktig».

– Når det gjelder møtet med utenriksministeren, er dette en fortsettelse av forhandlingsprosessen, som er veldig viktig, sa Kreml-talsperson Dmitrij Peskov i Moskva onsdag.

Peskov sa tidligere i uken til Reuters at Russlands krav er blitt overlevert ukrainske myndigheter. Kravene er at Ukraina må legge ned våpnene, formelt godta at Krim-halvøya blir russisk, anerkjenne utbryterregionene Donetsk og Luhansk som uavhengige land og nedfelle nøytralitet i landets grunnlov, ifølge Peskov.

Tilbudet til Ukraina skal være at Russland vil stanse krigføringen umiddelbart hvis kravene innfris.

Onsdag nevnte Peskov at Russland er interessert i videre samtaler om to kjernekrav: Ukrainsk anerkjennelse av Krim som russisk territorium og uavhengighet for de selverklærte folkerepublikkene Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina.

Dette er forventningene fra Ukraina:

Den ukrainske utenriksministeren vil ikke bygge forventninger før møtet.

– Jeg må være ærlig og si at forventningene til forhandlingene er lave, sier Dmytro Kuleb.

Han beskriver møtet som «samtaler for å få Russland til å stanse sine fiendtlige handlinger og avslutte krigen mot Ukraina». Hvorvidt møtet blir vellykket vil avhenge av hva slags instruks og direktiver Lavrov har fra Moskva, sier Kuleba.

– Hvis Lavrov begynner å gjenta den absurde propagandaen som er blitt presentert i det siste, skal jeg gi ham den harde sannheten han fortjener, sa Kuleba i en videomelding tirsdag.

Ukraina har tidligere avvist de russiske kravene. Men president Volodymyr Zelenskyj har åpnet for å diskutere fremtiden for Krim og Donbas.

Hans parti, Folkets tjener, uttalte tirsdag at Ukrainas ønske om å bli Nato-medlem kan legges på is i bytte mot sikkerhetsgarantier fra Russland.

– Alliansen er ikke rede til å oppta Ukraina som medlem i alle fall de neste 15 årene, og de har gjort det klart, heter det i en uttalelse. Men Zelenskyjs parti vil ikke gi opp de russiskokkuperte områdene.

– Vi gir ikke fra oss territorium, heter det i tirsdagens uttalelse, som samtidig mener det er behov for å vurdere situasjonen til befolkningen i utbryterregionene og på Krim.

Og dette tror fredsmegleren om forhandlingsmøtet:

Vertslandet har derimot tydelige forventninger om et gjennombrudd under møtet i Antalya.

– Jeg håper det kan bane vei for en permanent våpenhvile. Vi jobber for å hindre denne krisen i å utvikle seg til en tragedie, sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan onsdag.

Hans utenriksminister Mevlüt Çavusoglu skal ha snakket med de to forhandlingspartnerne og fått til en endelig møteavtale på telefonen søndag. Mandag bekreftet han at både Kuleba og Lavrov var villige til å delta på et trilateralt møte i Antalya.

Hva skjer videre?

Selv om Ukraina har godtatt fredsforhandlinger ledet av utenriksminstrene nå i Tyrkia, har president Zelenskyj flere ganger bedt om et toppmøte med president Putin. Torsdag uttaler russiske myndigheter i Kreml at Ukrainas ledelse forsøker å få USA til å arrangere et møte mellom Zelenskyj og Putin.

Kina har også sagt seg villig til å gjennomføre «nødvendig» mekling «når det blir nødvendig», men har ennå ikke forpliktet seg til noe.