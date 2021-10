Myanmar anklager FN-rapportør for å hisse til vold

Juntaleder Min Aung Hlaing har sendt soldater til regioner nord i landet, noe som bekymrer FN.

Militærjuntaen i Myanmar mener FNs siste rapport om det voldsherjede landet vil føre til mer splittelse og vold.

Det sørøstasiatiske landet har vært herjet av kaos og vold siden militæret kuppet makten i februar. Over 1.100 mennesker er drept, og tusenvis er kastet i fengsel.

Fredag sa FN at de frykter en enda større menneskerettighetskatastrofe i Myanmar. FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i Myanmar viste til meldinger om at titusener av soldater og tunge våpen er sendt til avsidesliggende regioner nord og nordvest i landet.

Taktikken er illevarslende lik fremgangsmåten i forkant av angrepene på rohingyaminoriteten i 2016-2017, ifølge spesialrapportør Tom Andrews.

Politisk verktøy

Juntaen reagerer søndag kraftig på rapporten og anklager FN for å bruke menneskerettigheter som et politisk verktøy for å blande seg inn i Myanmars indre anliggender.

Rapporten vil «bare føre til ytterligere splittelse i nasjonen og oppildning til intern vold», sier juntaens utenriksdepartement i en uttalelse.

Demonstranter med hjemmelagde luftgevær under en demonstrasjon mot militærkuppet i Yangon i april i år.

– Vi bør alle være forberedt, slik som befolkningen i denne delen av Myanmar er forberedt, på enda flere grusomheter. Jeg har et desperat håp om at jeg tar feil, sa Andrews i FNs hovedforsamling fredag.

Kamper

Nesten ni måneder etter at militæret grep makten, har de ikke klart å knuse opposisjonen. Flere har sluttet seg til noe de kaller folkets forsvarsgrupper, som jevnlig havnet i kamp med regjeringsstyrkene.

Over 70 soldater og 93 politifolk er drept siden februar, sa juntaen i en fersk oppdatering. Analytikere mener militæret har for vane å underrapportere egne tap på slagmarken.

Press fra naboer

Samtidig er generalene under økende internasjonalt press om å gå i dialog med sine motstandere i Myanmar. Når stats- og regjeringssjefene i den sørøstasiatiske samarbeidsorganisasjonen Asean møtes om få dager, er det uten juntalederen. Min Aung Hlaing utestenges fra toppmøtet fordi de øvrige landene tviler på om han har til hensikt å løse krisen i Myanmar.

Asean har i stedet bedt Myanmar sende en «ikke-politisk» representant til toppmøtet i Brunei.

Asean har tidligere lagt frem en fempunktsplan som militærjuntaen ble bedt om å følge for å få slutt på uroen. Men ifølge organisasjonen er den ikke gjennomført.

Løslatelser og pågripelser

Generalene har satt landets folkevalgte ledere, blant dem Aung San Suu Kyi, i husarrest. Blant de mange som er fengslet, er tusenvis av demonstranter, aktivister og opposisjonelle.

Løslatte fanger vinker fra en buss i Yangon 19. oktober etter at juntaen i Myanmar sa de skulle løslate 5.000, men det er uklart hvor mange som er sluppet fri, og flere skal ha blitt pågrepet på nytt.

Mandag kunngjorde juntaen at de ville løslate over 5.000 mennesker i forbindelse med en årlig høytid. Hvor mange som faktisk ble sluppet fri, er vanskelig å få bekreftet. Mange ble løslatt etter å ha undertegnet et løfte om ikke å gjenta lovbruddene.

Minst 110 av dem som ble benådet, er pågrepet på ny, opplyste interesseorganisasjonen for politiske fanger i Myanmar (AAPP) før helgen.

Suu Kyis vitnemål

Suu Kyi er anklaget for en rekke forhold, og flere av dem kan gi mange år i fengsel. Rettsprosessen har startet, og i slutten av oktober skal hun for første gang selv vitne i rettssaken.

Aung San Suu Kyi har vært i husarrest siden kuppet.

Militærkuppet ble begrunnet med valgfusk etter at Suu Kyis parti NLD tok en overlegen seier i valget i fjor høst.

Lederen av forsvarerteamet hennes opplyste i forrige uke at juntaen nå forbyr ham å snakke med både journalister, diplomater og internasjonale organisasjoner.

De andre forsvarerne har fått lignende pålegg, noe som betyr at det i praksis ikke vil være mulig å få informasjon fra rettsmøtene.