Biden: Amerikanske soldater drepte IS-lederen

IS-lederen Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi ble drept i nattens angrep mot en landsby nord i Syria, sier USAs president Joe Biden.

Amerikanske soldater angrep natt til torsdag dette huset i Idlib i Syria. Torsdag kunngjorde president Joe Biden at de hadde drept IS-lederen.

NTB

3. feb. 2022 13:57 Sist oppdatert nå nettopp

Angrepet var rettet mot landsbyen Atmeh i Idlib-provinsen og skal også ha kostet seks barn og fire kvinner livet, ifølge øyenvitner.

– I går kveld, på min ordre, gjennomførte amerikanske styrker nordvest i Syria en vellykket operasjon for å beskytte det amerikanske folk og våre allierte, og for å gjøre verden til et tryggere sted, heter det i en skriftlig kunngjøring fra Biden.

– Takket være dyktigheten og motet til våre væpnede styrker, har vi fjernet IS-lederen Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi fra slagmarken, heter det videre.

– Alle amerikanere har returnert trygt fra operasjonen. Jeg vil snakke til det amerikanske folk senere i dag. Måtte Gud beskytte våre soldater, skriver Biden.

Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi skal ha overtatt ledelsen av den ytterliggående islamistgruppen IS, av enkelte omtalt som ISIL eller ISIS, etter at den forrige lederen Abu Bakr al-Baghdadi tok sitt eget liv med en bombevest da amerikanske styrker sporet ham opp i Idlib i 2019.

Kamper i to timer

Øyenvitner forteller til AP at amerikanske helikoptre fløy over landsbyen, og at amerikanske styker kjempet mot skyttere på bakken i to timer. Vitnene forteller om kontinuerlig skuddveksling og eksplosjoner som rystet landsbyen Atmeh nær grensen til Tyrkia.

I området skal det være flere leire med internt fordrevne flyktninger fra borgerkrigen i Syria.

– De første øyeblikkene var skremmende, ingen visste hva som skjedde, sier Jamil el-Deddo, innbygger i en nærliggende flyktningleir, til AP.

Nyhetsbyrået forteller at den øverste etasjen i huset som ble angrepet, er nesten totelt ødelagt. Ifølge sporing av flydata skal det også ha sirklet droner rundt byen Sarmada og landsbyen Salwah i nærheten av Atmeh.