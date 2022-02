IS-lederen død etter amerikansk angrep i Syria. Dette vet vi om han.

Lederen for terrorgruppen skal ha utløst en selvmordsbombe da amerikanske styrker gikk til angrep.

Amerikanske soldater angrep natt til torsdag dette huset i Idlib i Syria. Torsdag kunngjorde president Joe Biden at de hadde drept IS-lederen.

3. feb. 2022 13:57 Sist oppdatert nå nettopp

Natt til torsdag ble et tyvetall amerikanske spesialsoldater fløyet til landsbyen Atmeh i Syrias Idlib-provins. Landsbyen ligger rett over grensen fra Tyrkia. Soldatene hadde tung luftstøtte med kamphelikoptre, jagerfly og droner.

Målet: En tre etasjes murbygning mellom oliventrær. Der holdt IS-leder Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi til.

Soldatene brukte først høyttalere. På arabisk ble de i huset bedt om å komme ut. Det skjedde ikke.

Etter to timer begynte en intens skuddveksling og huset ble beskutt også fra luften. En time senere dro amerikanerne igjen. Da lå 13 døde igjen i huset, hvorav 6 barn. Ifølge USA var altså en av de døde IS-lederen.

USA hevder at en bombe, som ikke var deres, ble detonert inne i huset. Den kan ha tatt livet av IS-sjefen og familien.

Huset som ble angrepet i landsbyen Atmeh.

Kan ha utløst selvmordsbombe

Qurayshi var terrorgruppen IS’ andre leder. Han tok over for Abu Bakr al-Baghdadi, som ble drept av amerikanske spesialstyrker i oktober 2019. Også han ble drept i Idlib-provinsen.

Baghdadi utløste en selvmordsvest etter å ha blitt jaget av amerikanske soldater inn i en tunnel under et hus. Han tok med seg tre barn i døden.

Kort tid etter ble Qurayshi valgt til IS’ nye leder av et såkalt shuraråd. Utnevnelsen ble offentliggjort gjennom IS’ mediekanaler den 31. oktober.

En høytstående tjenesteperson sier til New York Times at også Qurayshi utløste en selvmordsbombe.

Eksplosjonen skal ha tatt livet av flere av hans egne familiemedlemmer.

Hvem var IS-lederen?

Ikke veldig mye er kjent om Qurayshi, som ifølge The Guardian er et dekknavn.

Hans egentlige navn skal være Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi.

Qurashi skiller seg ut blant toppledelsen i IS fordi han ikke er araber. Han kommer opprinnelig fra en irakisk-turkmensk familie i byen Tal Afar i Irak.

Qurayshi skal ha møtt Baghdadi da de begge satt fengslet i et amerikanske fangeleiren Camp Bucca sør i Irak i 2004.

Han omtales som en svært innflytelsesrik ideolog. Han skal blant annet ha spilt en viktig rolle i IS’ grufulle overgrep mot jesidiene i Irak.

Et av svært få bilder av IS-lederen Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi.

Ideen lever videre

Analytikere kaller dette et stort nederlag for terrorgruppen. En av dem er danske Deniz Serinci, som har skrevet flere bøker om IS.

– Qurayshi hadde ikke samme karisma, talegaver, symbolisme eller gjennomslagskraft som den forrige lederen, sier Serinci.

Men Qurayshi har lyktes i å utmatte de lokale kreftene som kjemper mot IS i Syria og Irak i dag, forklarer han. Han har kjørt en geriljataktikk der IS tar livet av folk hver dag.

Selv om Qurayshis død er et nederlag, tror ikke Serinci at IS vil forsvinne.

– Ideen om kalifatet, som IS og gruppens leder personifiserer, dør neppe med ham, sier han.

Fra innsiden av huset som amerikanske soldater angrep natt til torsdag.

Flere IS-angrep

Operasjonen skjedde bare noen dager etter at amerikanske soldater hjalp kurdiske styrker med å ta tilbake kontrollen over et fengsel i byen Hasaka, nordøst i Syria.

Der klarte flere hundre IS-krigere å ta seg inn og barrikadere seg i over én uke. I fengselet satt det mellom 3000 og 4000 tidligere IS-medlemmer. Det er ennå ikke kjent hvor mange av disse som klarte å rømme.

Kampene pågikk i mange dager. Rundt 500 mennesker ble drept, blant dem minst to barn.

Dette ble beskrevet som det største sammenstøtet mellom IS og amerikanske styrker siden IS’ såkalte kalifat falt for snart tre år siden.

IS er fortsatt langt fra så mektige som de var på sitt største i 2014. Da kontrollerte gruppen et område i Syria og Irak på 110.000 kvadratkilometer, med en befolkning på rundt 8 millioner. De hadde tilgang på flere oljefelt, store kornreserver og enorme mengder avanserte våpen.

Siden de ble nedkjempet i mars 2019, er gruppen blitt splittet opp og desentralisert. Men flere eksperter mener IS den siste tiden har styrket seg. Særlig de siste månedene har det vært en økning i angrep i Syria og Irak.

IS har samtidig fått bedre fotfeste i andre regioner, spesielt i Afrika. Terrorgruppen har også stått bak flere terrorangrep i Afghanistan etter at Taliban tok makten i fjor sommer.

HTS-medlem drept

Torsdagens angrep skjedde i provinsen Idlib. Det har lenge vært et senter for opprørsgrupper som kjemper mot regimet til den syriske presidenten Bashar al-Assad.

Flere militante islamistiske grupper holder til i provinsen. Store deler av området kontrolleres av Hayat Tahrir al-Sham (HTS), en gruppe med røtter i Al Qaeda.

De siste årene har HTS forsøkt å distansere seg fra Al Qaeda, men de anses fortsatt som en terrorgruppe av USA og flere vestlige land.

Det er ingenting som tyder på at USA har forsøkt å ramme HTS i dette angrepet, skriver Washington Post. Men ifølge Syrian Observatory for Human Rights ble et HTS-medlem drept i sammenstøtene.

I Idlib-provinsen bor det også millioner av internt fordrevne syrere, mange av dem i teltleirer.

– De første øyeblikkene var skremmende, ingen visste hva som skjedde, sier Jamil el-Deddo, innbygger i en leir i nærheten, til AP.