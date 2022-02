Se bildene av isbjørnene som boltrer seg inne på den russiske værstasjonen

På tur til Vrangeløya oppdaget fotografen Dmitrij Kokh en forlatt værstasjon. I alle fall trodde han den var forlatt.

Fotografen sier bildene er tatt med en stilleflyvende drone, for å unngå å forstyrre dyrene og samtidig ivareta sikkerheten.

Så langt øst det er mulig å komme i Russland, like før du når Alaska, ligger Koljutsjinøya. Området her er stort sett bare fjell, vidder og islagt hav. Men da fotografen Dmitrij Kokh kom over en forlatt værstasjon, oppdaget han plutselig liv i et lite vindu.

Gjennom kikkerten så han tåke og forfalne bygg. Og han så isbjørner. Nesten tjue stykker.