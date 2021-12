Taliban strammer inn igjen. Det kan koste dem dyrt.

Kvinner bør reise med mannlig følge. Musikk bør ikke spilles i biler. Taliban henter frem flere av sine gamle regler. Men ett spørsmål står ubesvart.

En mann går forbi det som tidligere var Departementet for kvinners rettigheter i Kabul, Afghanistan. Taliban-regjeringens Departement for promotering av dyd og forebygging av laster har nå flyttet inn i lokalet. Søndag 26. desember la de frem en ny ordning.

Da Taliban tok makten i Afghanistan i august, holdt landets kvinner pusten. Flere fryktet at rettighetene de hadde kjempet for de siste 20 årene, ville forsvinne over natten. Så galt gikk det ikke med det første.

Taliban la frem en rekke løfter: