Støre i New York for å lede Sikkerhetsrådet: – Jeg skjønner at mange reagerer på å se Taliban i Norge

NEW YORK (Aftenposten): Regjeringen har fått sterk kritikk for å invitere Taliban til Norge. Nå slår statsministeren tilbake.

Statsminister Jonas Gahr Støre skal være i New York frem til onsdag denne uken.

23. jan. 2022 23:11 Sist oppdatert nå nettopp

Statsminister Jonas Gahr Støre landet i New York City søndag kveld. De neste dagene skal han lede møter i FNs sikkerhetsråd.

Det skjer i forbindelse med at Norge i januar sitter med presidentskapet i det viktige FN-organet, og et av temaene på agendaen er situasjonen i Afghanistan.

Støres New York-reise finner sted samtidig som en delegasjon fra Taliban er i Oslo.

Representanter fra den ekstreme islamistorganisasjonen har hatt samtaler med afghanske menneskerettighetsaktivister, kvinnesaksforkjempere og pressefolk.

Mandag starter samtalene med representanter fra USA og land i Europa.

Besøket er blitt møtt med sterke reaksjoner fra aktivister og enkelte norske opposisjonspolitikere.

– Jeg skjønner at mange reagerer på å se Taliban i Norge. De har et verdisett som er så langt fra vårt som det er mulig å komme, sier Støre til Aftenposten.

Kritisk Listhaug

Frp-leder Sylvi Listhaug har vært kritisk at norske myndigheter spiller en så aktiv rolle i samtalene. Norge betaler blant annet for privatflyet som frakter Taliban til og fra Norge. Besøket er totalt beregnet å koste staten syv millioner kroner.

– At norske myndigheter tror det nytter å snakke med ekstreme islamister om menneskerettigheter og kvinners rettigheter, er så naivt at det er som å tro på julenissen og påskeharen samtidig. Taliban stiller for øvrig med 15 menn og 0 kvinner. Det i seg selv sier det meste, sier Listhaug til NTB.

Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys, setter spørsmålstegn ved regjeringens dømmekraft.

– Det kan se ut som Støre-regjeringen har funnet gull-oppskriften på hvordan man skal bli kvitt mesteparten av velgerne sine raskest mulig, skriver han i en kommentar på Facebook.

«Kjente toner»

Støre mener Listhaug og Frp kommer med «kjente toner».

– Vi forsøker å få til noe som kan bedre situasjonen for afghanere, og der skiller vi oss fra Frp.

Støre viser til at én million afghanske barn står i fare for å sulte ihjel.

– Da mener jeg vi må utfordre dem som reelt styrer i Afghanistan. Det er Taliban, enten du liker det eller ikke.

Støre sier det ikke er et besøk «til Norge», men «i Norge».

– Taliban møter afghanere fra Afghanistan og utenfor. Den prosessen må i gang. Og så skal de møte amerikanere, EU, FN og oss, og de vil bli kraftig utfordret på hva som skal til for å få hjelpen frem.

Ingen garantier

Støre mener det er feil å tro at man kan markere uenighet med Taliban ved å ramme et folk på terskelen til en sultkatastrofe.

– Hvor trygg føler du deg på at situasjonen i Afghanistan vil bli bedre på grunn av disse samtalene?

– Det har vi ingen garanti for. Hvorvidt dette fører til en prosess som vil gi forbedringer, vil tiden vise. Men Taliban må utfordres og settes under diplomatisk press, og det kan disse samtalene bidra til, sier Støre.