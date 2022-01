Danmark fjerner alle restriksjoner fra 1. februar

– I kveld kan vi begynne å senke skuldrene. Vi kan fjerne de siste koronarestriksjoner i Danmark, sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen.

Mette Fredriksen sier at Danmark er klare til å åpne opp samfunnet igjen.

26. jan. 2022 18:36 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

Fra 1. februar vil Danmark være helt åpent.

– Med det vi vet nå, tør vi tro på at vi er gjennom den mest kritiske fasen, sier statsministeren på en pressekonferanse onsdag kveld. Regjeringen vil fjerne covid-19s status som samfunnskritisk sykdom. Fra 1. februar opphører alle koronarestriksjoner i Danmark.

– Et av de viktigste tallene er hvor mange dansker som er alvorlig syke med korona. Med felles innsats har det lykkes oss å bryte sammenhengen mellom antall smittede og antall dansker som blir alvorlig syke og innlagt med korona, sier hun.

Mer enn 3,5 millioner dansker nå har fått tredje stikk med vaksine. Det er en av de viktigste årsakene til at samfunnet kan gå tilbake til normalen.

– Takk! sier Fredriksen.

Hun sier man fortsatt må være påpasselig når man er sammen med sårbare i samfunnet.

Krav av munnbind, visning av koronapass og lignende kan være aktuelt når man besøker sykehjem og lignende.

– Vi skal vise hensyn til dem som er sårbare. Alle skal føle seg trykke i et åpent Danmark.

– Vi står på kanten til en mye bedre situasjon, sier statsministeren og skisserer tre faser:

– Den første er resten av vinteren. Restriksjoner bortfaller, vaksinasjon fortsetter, fjerde stikk til utsatte grupper. Enkle regler med hensyn til innreise til Danmark. Generelle anbefalinger. Oss som enkelte borgere opp til oss.

Venter høyere smitte i nærmeste tid. Utbredt smitte i lang tid.

Kan bli avlysninger, vanskelig å få vaktplaner til å gå opp. Finne frem det gode humør gjennom vinteren. Det blir vanskelig. Alternativt ville være å opprettholde restriksjoner som ikke lenger er proporsjonale.

– Det er to grunner til at restriksjonene nå kan oppheves, sier Søren Brostrøm. Han er direktør for Sundhedsstyrelsen, Danmarks øverste folkehelsemyndighet.

– For det første er omikronvarianten mindre sykdomsfremkallende. For det andre har vi nå høy immunitet i samfunnet. Det kommer både fra vaksiner og utbredt smitte, sier han.