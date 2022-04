Voldsomme sammenstøt i Örebro langfredag

Fire politifolk er skadet under protester i Örebro mot den dansk-svenske høyreekstremisten Rasmus Paludan, som er på turné i Sverige for å brenne Koranen.

Åtte personer ble pågrepet i forbindelse med at den danske høyreekstremisten Rasmus Paludan brente Koranen i Stockholm-forstaden Rinkeby langfredag.

NTB

15. apr. 2022 19:14 Sist oppdatert nå nettopp

Paludan leder det høyreekstreme danske partiet Stram kurs og er nå på såkalt valgturné i Sverige.

Torsdag kom det til voldsomme sammenstøt mellom maskerte motdemonstranter og politiet både i Linköping og Norrköping, der Paludan hadde varslet koranbrenning.

Fredag troppet han opp i Stockholm-forstaden Rinkeby, der det i utgangspunktet gikk rolig for seg. Da Paludan satte fyr på et eksemplar av Koranen ble det imidlertid kastet stein og åtte personer ble pågrepet, opplyser politiet i Stockholm.

Politiet brukte tåregass for å roe ned situasjonen.

fullskjerm neste Den danske høyreekstremisten Rasmus Paludan er på turné i Sverige der han brenner utgaver av Koranen, noe som langfredag utløste sammenstøt med motdemonstranter i Stockholm-forstaden Rinkeby. 1 av 4 Foto: Henrik Montgomery / TT / NTB

Kaotisk i Örebro

Senere fredag kom det til voldsomme sammenstøt mellom politi og flere hundre steinkastende demonstranter da Paludan skulle brenne Koranen i Örebro.

Fire politifolk er skadet og en person har fått en stein i hodet, opplyser politiets talsperson Diana Qudhaib til avisen Nerikes Allehanda, som beskriver forholdene i sentrum av Örebro som kaotiske.

Vil utvise muslimer

Paludans parti Stram kurs ble stiftet i 2017 og vil forby islam og deportere alle muslimer.

I 2020 ble Paludan dømt til tre måneders fengsel for ærekrenkelser og rasistiske uttalelser mot muslimer under en demonstrasjon i Danmark.

Samme år ble han nektet innreise til Sverige i to år. Det skjedde etter at det kom til voldsomme opptøyer i Malmö i forbindelse med en markering der han skulle brenne et eksemplar av Koranen, innpakket i bacon, slik han flere ganger har gjort i Danmark.