Voldsomme angrep mot Lviv: Minst syv skal være drept etter flere eksplosjoner.

Ukrainske medier melder om flere eksplosjoner i byen Lviv vest i Ukraina mandag morgen.

Store røykskyer over Lviv etter missilangrep.

18. apr. 2022 09:42 Sist oppdatert nå nettopp

Minst syv personer er drept og 12 såret, inkludert et barn, etter missilangrepene mot Lviv mandag morgen, melder ordføreren i byen.

Ukrainske medier skriver at det er meldt om flere eksplosjoner i den vestlige byen Lviv. Også BBC, som er på stedet, melder om det samme.

Ordføreren i Lviv, Andriy Sadovyi, skriver på Telegram at det er snakk om «fem målrettede missilangrep» mot byen.

Guvernør Maksym Kozytskyi sier at missilene var rettet mot den sivile infrastrukturen.

Ordfører Sadovyi skriver på Twitter at rundt 40 kjøretøy ble skadet eller ødelagt, i tillegg til at sjokkbølgene knuste vinduene på et hotell i nærheten som huser flyktninger, melder BBC.

Yuri Sak, en av rådgiverne til den ukrainske forsvarsminsteren, sier til BBC at det var et kraftig missilangrep. Han ønsker ikke å gi flere detaljer om hva som er truffet.

– Det som har skjedd i dag viser at hele landet har risiko for å bli angrepet. Ikke bare øst i Ukrainia, der den største oppbyggingen av russiske styrker er nå, sier han.

Brannfolk arbeider på stedet i Lviv som var utsatt for missilangrep mandag morgen

Røyk velter opp etter missilangrepet i Lviv.

– Føltes som et jordskjelv

BBCs reportere i Lviv er på stedet for en av eksplosjonene. De får ikke slippe inn i i selve området av nødetatene. Det kommer fortsatt røyk fra bygningen som er truffet, der et dekkmonteringsverksted holdt til.

Flere titalls brannmenn er på stedet.

– Det føltes som et jordskjelv, sier Yaroslav, som bor i nærheten. En annen mann sier at dørene til huset hans, en mil unna, ristet i eksplosjonen.

BBC har også møtt 70 år gamle Valya som bor i et hus i nærheten av stedet der missilen traff. 70-åringen reagerte ikke da hun hørte luftangrepssirenen, og antok at hun ville være trygg. Så hørte hun eksplosjonen, som knuste vinduet hennes.

– Jeg falt ned, alt skalv, forteller hun. - Jeg var så redd.

Også i slutten av mars ble Lviv rammet av flere russiske angrep.

Saken oppdateres