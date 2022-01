Er Saudi-Arabia i ferd med å bli et turistmål?

Ørkenrave, filmfestival og Formel 1 – løp. Hva skjer i verdens mest konservative kongedømme?

Hanne Christiansen Korrespondent i Midtøsten

8. jan. 2022 22:57 Sist oppdatert i går 23:12

Kort forklart:

Saudi-Arabia åpner opp for utenlandske turister.

Samtidig har innbyggerne fått flere friheter de siste årene.

Utviklingen er en del av den økonomiske strategien til landets kronprins.

Kritikere advarer mot å tro at Saudi-Arabia er i ferd med å bli et mer demokratisk og rettferdig land.

– Jeg er så glad og stolt over å være tilbake! Jeg ser scenen vokse her, det er så spennende å være vitne til!

Få DJ-er trekker så mange tilskuere som franske David Guetta. I desember spilte han for et av sine største publikum noensinne. Det skjedde på et overraskende sted.

På overflaten kunne saudiske Soundstorm se ut som en hvilken som helst vestlig musikkfestival. Men her fantes ingen alkohol, og det var langt flere menn enn kvinner til stede. Flere ganger stoppet festen opp i 15 minutter, mens bønnerop erstattet musikken.

Likevel: Et digert rave i ørkenen, med hundretusenvis til stede. Unge kvinner uten hodesjal og menn med glitrende eyeliner.

Utenkelig for bare noen få år siden. Hva er det som skjer?