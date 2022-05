Taliban tvinger kvinnelige TV-journalister til å dekke til ansiktet

Taliban-regimet tvinger nå kvinnelige journalister i Afghanistan til å dekke ansiktet mens de er på luften.

TV-ankrene Sonia Niazi og Khatereh Ahmadi i Tolo Newsm dekket søndag til ansiktet mens de var i studio i Kabul og hadde sending.

Da Afghanistans hovedstad Kabul falt i fjor, skjedde det mye raskere enn vestlige ledere hadde regnet med. Nato-landenes styrker dro i all hast.

Og med det var hele landet tilbake i Talibans hender, 20 år etter invasjonen som gjorde slutt på Taliban-styret.

Den islamistiske gruppen forfekter en fundamentalistisk tolkning av Koranen. Forrige gang, i 1990-årene, styrte Taliban-lederne Afghanistan med jernhånd.

De lovet at det skulle bli annerledes denne gangen. De sa for eksempel at de ikke skulle ha noen klesregler for kvinner, og at jenter og kvinner skulle få ta utdanning.

Men siden i fjor har utviklingen for kvinners rettigheter bare gått én vei i landet. Og det er ikke fremover.

Har strammet inn

De siste ukene har Taliban-regimet i Kabul strammet kraftig inn. Tidligere denne måneden beordret de alle kvinner til å bære burka når de er ute i offentligheten. Med et slikt klesplagg som går fra topp til tå, er det kun øynene som er synlige.

– De kvinnene som ikke er for gamle eller unge, må dekke til ansiktet, unntatt øynene, i henhold til sharia-reglene, for å unngå å provosere menn som ikke er nære slektninger, heter det i ordren, som ble kunngjort tidligere i mai.

Kvinner fikk samtidig beskjed om at de som ikke har viktig jobb utenfor hjemmet «heller bør holde seg hjemme». Mannlige slektninger kan bli straffet dersom kvinnene i familien ikke følger de nye klesreglene.

Taliban-lederne har også nektet jenter å gå på skole etter sjetteklasse. Med det brøt de løfte de ga i fjor om at kvinner skulle få ta utdanning.

Innskrenkningene av kvinners rettigheter er blitt møtt med fordømmelse av det internasjonale samfunnet, blant annet Norge.

– Med de nye innstrammingene fra Taliban av skolegang for jenter og kvinners rettigheter, styrer de landet mot en humanitær, økonomisk og menneskerettslig katastrofe, sa statssekretær Henrik Thune fra Utenriksdepartementet tidligere i mai.

Sonia Niazi, TV-anker i kanalen TOLOnews i studio søndag mens hun har dekket til ansiktet.

Må dekke til ansiktet på TV

Og søndag begynte Taliban-styret altså å tvinge alle kvinnelige TV-ankere til å dekke til ansiktet så lenge de er på luften og har sending, ifølge nyhetsbyrået AP.

Etter at ordren kom tidligere denne uken, var det kun en håndfull TV-stasjoner som fulgte beskjeden. Derfor kom det en strengere beskjed nå.

TV-stasjonene ble nå tvunget til å følge deres ordre. De sa tydelig fra at påbudet var endelig og ikke oppe til diskusjon.

Og søndag kunne man se at de fleste kvinnelige TV-ankrene hadde dekket til ansiktet, slik Taliban hadde bedt om.

– Det er bare noe som er pålagt oss og som gjør at vi må dekke til ansiktet. Det kan skape problemer for oss når vi presenterer programmene våres, sier Sonia Niazi, TV-anker i TOLOnews, til AP.

Flere kanaler fulgte opp

Ifølge BBC skal kvinnelige TV-ankere fra de populære kanalene TOLOnews, Ariana, Shamshad TV og 1TV alle ha presentert nyhetene og programmer med tildekket ansikt søndag.

Farida Sial i TOLOnews sier til BBC at det er greit at vi er muslimer, vi bruker hijab og dekker til håret, men det er veldig vanskelig for et TV-anker å dekke til ansiktet for to-tre timer i strekk og snakke med det.

Hun håper det internasjonale samfunnet vil legge press på Taliban-regimet, så de reverserer påbudet.

– De vil hviske ut kvinner fra sosialt- og politisk liv, sier hun.