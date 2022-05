Han vokste opp i sosialbolig med en uføretrygdet alenemor. Tirsdag møter han verdensledere i Tokyo.

Lørdag vant «Albo» valget. Søndag luftet han hunden Toto. Mandag flyr han til Tokyo. Der skal han overbevise tre av verdens mektigste ledere om at Australia er til å stole på.

Australia nye statsminister Anthony «Albo» Albanese luftet søndag hunden. Etter valgseieren kvelden før ville mange av naboene snakke med ham og ta selfies.

17 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

Lørdag kveld holdt Anthony Albanese takketale etter sin seier i valget. Australias nye statsminister snakket da om sin avdøde mor «som ser ned på oss».

– Alle foreldre ønsker mer for neste generasjon enn de selv hadde. Min mor drømte om et bedre liv for meg, sa han.