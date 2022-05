Tyrkias president: Vil si nei til Sverige og Finland som Nato-medlemmer

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier at han vil blokkere svensk og finsk Nato-medlemskap, melder Reuters.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan fotografert under et Nato-toppmøte i Brussel i mars.

16. mai 2022 19:47 Sist oppdatert 6 minutter siden

Det har vært motstridende meldinger om hvordan Nato-landet Tyrkia stiller seg til en Nato-søknad fra Finland og Sverige. De to landene har nå varslet at de formelt vil søke medlemskap.

For at Sverige og Finland skal få godkjent søknaden må samtlige 30 Nato-land godkjenne søknaden. Tyrkia har vært medlem av Nato siden 1952.

Den tyrkiske presidenten var også fredag ute og varslet at han ikke ville gi grønt lys for de nordiske landenes søknader om Nato-medlemskap. Manglende tyrkisk tilslutning innebærer at de ikke vil kunne bli medlem av forsvarsalliansen.

– Å innlemme dem i alliansen vil være en feil, sa den tyrkiske presidenten fredag.

Søndag uttalte derimot en talsmann for den tyrkiske presidenten at Tyrkia ikke vil lukke døren for svensk-finsk medlemskap, men at de vil sørge for at alle medlemslandenes sikkerhetsbekymringer blir ivaretatt.

– Det kan ikke bare gå én vei. De kan ikke ignorere Tyrkias bekymringer knyttet til sikkerhet som om det ikke er viktig og så når vi tar opp dette temaet så sier de «Å, dere skaper trøbbel, dere forstyrrer Natos enhet», sa talsperson Ibrahim Kalin ifølge New York Times.

Tyrkia, Finland og Sverige møttes til samtaler i Berlin lørdag i forbindelse med Nato-landenes utenriksministermøte. Der ble Erdogans anklager om at Sverige er et fristed for terrorstemplede kurdiske organisasjoner som PKK og YPG tema.

Fakta Fakta om Nato Denne tidslinjen viser Natos historiske utvikling: 1949: Den nordatlantiske traktats organisasjon grunnlegges for å hindre videre sovjetisk ekspansjon og en ny bølge av europeisk militarisme. De tolv opprinnelige medlemslandene er USA, Canada, Storbritannia, Belgia, Danmark, Frankrike, Island, Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal og Norge. 1952: Hellas og Tyrkia blir med når alliansen for første gang utvides. 1955: Vest-Tyskland blir medlem. Sovjetunionen og sju østeuropeiske land svarer med å danne den militære og sikkerhetspolitiske alliansen Warszawapakten. 1982: Spania blir Natos 16. medlem. 1991: Sovjetunionen oppløses. Det samme gjør Warszawapakten. 1994: Finland og Sverige blir med i Natos partnerskap for fred. Året etter slutter de seg også til EU. Dermed er de ikke lengre nøytrale, men forblir militært alliansefrie. 1999: Tre tidligere medlemsland i Warszawapakten, Tsjekkia, Ungarn og Polen, blir med i Nato. 2001: Som følge av terrorangrepet i USA 11. september, utløses for første gang Natos artikkel 5, altså at et angrep på ett Nato-land regnes som et angrep på hele forsvarsalliansen. 2002: Nato-Russland-rådet dannes for å hjelpe Natos medlemmer til å samarbeide med Russland om sikkerhetsspørsmål. 2003: Nato tar kommandoen over den internasjonale sikkerhetsstyrken i Afghanistan (ISAF). 2004: Sju nye land blir medlemmer, den største utvidelsen av Nato til dags dato. Dette er Bulgaria, Romania, Slovakia, Slovenia, Estland, Latvia og Litauen. De tre sistnevnte er de eneste tidligere sovjetrepublikkene som har sluttet seg til alliansen. 2008: Flere Nato-land stiller seg positiv til Ukraina og Georgias ønsker om å bli med i alliansen, noe som terger Russland. I august vinner Russland den korte krigen med Georgia over utbryterregionene Sør-Ossetia og Abkhasia, og den russiske regjeringen anerkjenner dem som uavhengige stater. 2009: Kroatia og Albania blir medlem. 2011: Nato håndhever en flyforbudssone over Libya. Sverige deltar på rekognoseringsoppdrag med jagerfly. 2014: Nato suspenderer det meste av samarbeidet med Russland etter annekteringen av Krim. 2015: Nato avslutter Isaf-oppdraget i Afghanistan, men alliansen forblir i landet for å trene lokale sikkerhetsstyrker frem til Talibans maktovertagelse i 2021. 2017: Montenegro blir medlem. 2020: Nord-Makedonia blir Natos 30. medlem. 2022: Sverige og Finland vurderer Nato-medlemskap etter Russlands invasjon av Ukraina. Finlands president og statsminister går inn for medlemskap, og en formell søknad ventes å komme i mai. Landene har tidligere sagt at de vil samkjøre sine eventuelle Nato-søknader. Kilde: AP, Nato Vis mer

– De trenger ikke komme hit

Men nå har Tyrkia tilsynelatende snudd igjen. Det kommer frem etter at svensk UD varslet at en svensk og finsk delegajon vil reise til Tyrkias hovedstad Ankara for å snakke med tyrkiske myndigheter om søknadene.

– De trenger ikke ta seg bryet med å komme hit for å overbevise Tyrkia om å godkjenne søknadene, sa Erdogan på en pressekonferanse der det kommende besøket fra de finske og svenske delegasjonene ble omtalt.

Etter møtet i Berlin på lørdag hevdet den tyrkiske delegasjonen at Sveriges utenriksminister Ann Linde hadde opptrådt provoserende, men hun sier at det skyldtes en feiloversettelse i tyrkiske medier av kommentarer hun ga til pressen etter møtet.

Sveriges utenriksminister Anna Linde er av tyrkiske myndigheter anklaget for å ha opptrådt «provoserende».

Mandag anklaget Tyrkia Sverige og Finland for ikke å ville utlevere det de omtaler som «terrorister», blant dem tilhengere av kurderorganisasjonen PKK og tilhengere av Fethullah Gülen, som av tyrkiske myndigheter anklages for å stå bak kuppforsøket i 2016.

I juli 2016 ble Erdogan-regimet utsatt for et kuppforsøk. Siden den gang har titusenvis av mennesker blitt fengslet eller sparket fra offentlige jobber et land som blir omtalt som stadig mer autoritært. Her forsøker innbyggere i Ankara å stanse en stridsvogn under kuppforsøket.

Verken Finland eller Sverige har svart positivt på 33 tyrkiske begjæringer om utlevering de siste fem årene, ifølge kilder i det tyrkiske justisdepartementet.

Fremtredende jurister og forskere har de siste årene advart om at den tyrkiske rettsstaten er under press på grunn av det stadig mer autoritære regimet i landet.

Tidligere mandag ble det meldt at svenske Ann Linde og finske Pekka Haavisto skulle møte sin tyrkiske motpart, utenriksminister Mevlut Cavusoglu. Det svenske nyhetsbyrået TT siterte utenriksdepartementet i Stockholm på opplysningen.

Senere mandag kveld opplyste imidlertid svensk UD at møtet ikke skal være på ministernivå.

President Erdogan har sikret seg stadig større makt i Tyrkia. Det er derfor ventet at Erdogans holdning til svensk og finsk Nato-medlemskap vil kunne bli avgjørende for hvordan landet stiller seg til søknadene.

Stoltenberg tror på løsning

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sa i helgen at han mener saken vil la seg løse. Tyrkia-kjenner Einar Wigen har tidligere sagt at de tolker Erdogans ytringer som forhandlingsutspill.

– Tyrkia har gjort det klart at deres mål ikke er å blokkere medlemskap. Derfor tror jeg vi vil adressere deres bekymring på en måte som ikke forsinker prosessen, sa Stoltenberg på en pressekonferanse søndag.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sa noe i samme retning i helgen.

– Vi får lytte til hva tyrkerne sier og få en dialog med dem, men jeg opplever at det er veldig stor oppslutning om svensk og finsk Nato-medlemskap, sa Huitfeldt til pressen på vei inn til et uformelt møte mellom Nato-landenes utenriksministre i Berlin søndag.