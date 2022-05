Stoltenberg kaller Tyrkias våpenkrav vanskelig

Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg sier Tyrkias krav til Sverige om å fjerne forbudet mot våpeneksport er en kjent og vanskelig problemstilling.

Nato-sjef Jens Stoltenberg sier alliansen er godt kjent med våpenkravene til Tyrkia. Her er han under et besøkt til vinterøvelsen Cold Response 22 på Bardufoss militære flystasjon. Foto: Annika Byrde / NTB

NTB-Marie De Rosa og Anne Marjatta Gøystdal

15. mai 2022 16:47 Sist oppdatert nå nettopp

Den tyrkiske utenriksministeren Mevlut Cavusoglu sier Tyrkia blant annet krever at Sverige må fjerne forbudet mot våpeneksport før landet kan støtte svensk medlemskap.

Den tyske utenriksministeren Annalena Baerbock og Natos generalsekretær ga nok en gang støtte til mulig finsk og svensk Nato-medlemskap.

– Det er en problemstilling som har vært oppe flere ganger fra Tyrkias side at noen Nato-land har ulike former for restriksjoner eller begrensninger på våpeneksport til Tyrkia, sier Stoltenberg på spørsmål fra NTB.

Den tyrkiske utenriksminister Mevlut Cavusoglu skal ha klargjort overfor tyrkiske medier hva landet vil kreve for å støtte svensk medlemskap, skriver VG :

* Sverige må fjerne forbud mot våpeneksport.

* Gi sikkerhetsgarantier

* Stoppe å støtte terrorister i landet.

Ikke særegent for Sverige

Stoltenberg sier temaene om støtte til de kurdiske gruppene PKK og YPG er velkjente. Det samme er diskusjonen om våpeneksport.

Det er heller ikke en problemstilling som begrenser seg til Sverige og Finland, legger han til.

– Dette er en problemstilling som er vanskelig og som har vært tatt opp mange ganger, så det er ikke en særegen problemstilling for Sverige og Finland, sier Stoltenberg på et pressetreff med nordiske journalister.

Jobber for å holde tidsskjemaet

Utvidelsen av forsvarsalliansen er på agendaen under Natos utenriksministermøte i Berlin i helgen.

Den finske regjeringen sa søndag formelt ja til å søke om medlemskap i alliansen. Samme dag sa det svenske regjeringspartiet Socialdemokraterna ja til det samme.

Stoltenberg sier hans mål er at Tyrkias krav ikke skal forsinke medlemskapsprosessen.

– Jeg er trygg på at vi skal kunne greie å følge den oppsatte tidsplanen og at vi skal greie å få dette raskt på plass. Vi vil håndtere de spørsmålene Tyrkia har tatt opp parallelt med at vi gjør de andre tingene vi må gjøre som del av medlemskapsprosessen for Sverige og Finland, dersom de bestemmer seg for å søke, sier generalsekretæren.

Dypere nordisk samarbeid

Så snart søknadene er sendt inn, vil ambassadørene i Nato-rådet signere en såkalt tiltredelsesprotokoll. Deretter skal protokollen ratifiseres av parlamentene i alle 30 medlemsland.

Stoltenberg tør ikke spå når Finland og Sverige formelt kan bli tatt opp som medlemmer i alliansen, men viser til at flere Nato-land har lovet en hurtig ratifisering. Blant dem er Norge.

– Jeg blir veldig positivt overrasket hvis dette er på plass innen utgangen av juni, men jeg tror det skal være mulig innen utgangen av året. Men jeg kan ikke love noe, sier Stoltenberg.

I juni skal Nato holde toppmøte i Madrid.

Stoltenberg mener det vil styrke både Nato og det nordiske forsvarssamarbeidet å innlemme de to landene i alliansen.

– Det vil være første gang noensinne at de nordiske landene er innenfor samme sikkerhetsordning. Det vil kunne bidra til et dypere, mer omfattende militært samarbeid som vil strekke seg fra Island og Grønland i vest helt til Finland, sa Stoltenberg på en pressekonferanse med Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock.

Støtte i gråperioden

Finland og Sverige har hatt en rekke samtaler om hva som skjer i den såkalte gråperioden, tiden det tar fra en søknad sendes til landet er fullt akseptert som medlem.

Stoltenberg ser for seg en kombinasjon av støtte fra Nato som helhet og bidrag fra enkelte medlemsland.

– Det kan være flere Nato-øvelser og mer tilstedeværelse i Sverige og Finland og i områdene rundt. Og det kan være at det forsterkes ytterligere av enkeltallierte. Det har vi allerede sett fra Storbritannia, sa han til nordisk presse.

Tror Ukraina kan vinne krigen

Russlands krigføring i Ukraina var også tema på helgens utenriksministermøte.

Ukraina kan vinne krigen, fastslo Stoltenberg, som deltok på pressekonferansen via skjerm fordi han tidligere i uken testet positivt for covid-19.

Ifølge Stoltenberg går ikke Russlands krigføring mot Ukraina som Moskva planla.

– De klarte ikke ta Kyiv, de trekker seg tilbake fra Kharkiv, og de sterke angrepene på Donbas har stoppet opp, sa Nato-sjefen.

Han mener Russland sliter med å oppnå sine strategiske mål om å bekjempe Ukraina, ta ned Nato og splitte Europa og USA.

– Men Ukraina står, Nato er sterkere enn noen gang og Europa og Nord-Amerika står solidarisk samlet, sa Stoltenberg, og la til:

– Ukraina kan vinne denne krigen.