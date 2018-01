CNN: Oprah Winfrey vurderer å stille som presidentkandidat

Flere av Oprah Winfreys nærmeste har innstendig oppfordret henne til å stille, sier kildene til CNN som legger til at den tidligere TV-dronningen nå aktivt vurderer å gjøre det.

Winfreys talsperson vil ikke kommentere opplysningen. Ryktene om at hun vurderer dette skjøt virkelig fart etter takketalen hun holdt under Golden Globe-utdelingen søndag.

Demokratenes håp?

Men den berømte Winfrey har nok moret seg med tanken en stund allerede. I en Twittermelding i september i fjor takket hun for tilliten, «Thanks for your VOTE of confidence», da kommentator John Podhoretz i avisen New York Post la inn et sterkt argument for hennes kandidatur: «Democrats’ best hope for 2020: Oprah».

@jpodhoretz Thanks for your VOTE of confidence!Democrats’ best hope for 2020: Oprah | New York Post https://t.co/tvt82v8cMH — Oprah Winfrey (@Oprah) September 28, 2017

Svarte kjoler

Noen av de mest berømte filmstjernene kom til utdelingen kledd i svart som en protest mot seksuell trakassering. Laura Dern, Nicole Kidman, Zoe Kravitz, Reese Witherspoon, Kate Hudson, Margot Robbie, Angelina Jolie, Viola Davis, Justin Timberlake, Kit Harrington, Chris Hemsworth Shailene Woodley var blant skuespillerne som på den måten bidro til at #Metoo-kampanjen ikke ble forbigått i stillhet.

Fakta: Oprah Winfrey Født 29. januar 1954 i Kosciusko i Mississippi i USA av en fattig, enslig tenåringsmor. Vokste opp i Milwaukee i Wisconsin. Begynte som nyhetsoppleser i amerikansk radio i 1971. Nyhetsoppleser på TV 1973-1978. Første talkshow i 1978. Fra 1984 vert for talkshowet som året etter fikk navnet The Oprah Winfrey Show som ble vist i USA i 25 år, og i 145 andre land, inkludert Norge. Winfrey som også er skuespiller og produsent, har bygd et medieimperium med bokklubb, magasinet O og TV-stasjonen Oprah Winfrey Network (OWN). Kåret til en av verdens rikeste og mest innflytelsesrike kvinner av henholdsvis Forbes og TIME.

TV-stjernen Oprah Winfrey som nå altså vurderer å stille som presidentkandidat, ble tildelt Cecil B. DeMille-prisen for sin mangeårige TV-karriere. Takketalen hennes blir svært godt mottatt, den går nå sin seiersgang i sosiale medier.