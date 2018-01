Årets Golden Globe gikk av stabelen natt til mandag. Da gjestene ankom den røde løperen søndag kveld ble teppet mørklagt i svarte kjoler og smokinger. Skuespiller Meryl Streep ankom utdelingen sammen med aktivisten Ai-jen Poo, direktør for organisasjonen National Domestic Workers Alliance.

Det var ventet på forhånd at mange av gjestene ville kle seg i svarte klær i protest mot seksuell trakassering. Streep sa hun var kledd i svart for å stå i solidaritet med andre som prøver å rette den skjeve maktbalansen som fører til seksuelt misbruk.

– Vi ønsker å reparere dette, og vi føler oss på en måte modigere i dette øyeblikket når vi står sammen i en tykk, svart rekke, sa hun.

– Skummelt å høre navnet sitt

Blant andre skuespillere som var å se i mørk bekledning var Kate Hudson, Margot Robbie, Angelina Jolie, Viola Davis, Justin Timberlake, Kit Harrington og Chris Hemsworth.

Skuespillerne vil forsøke å skifte fokus i #metoo-kampanjen. Oppmerksomheten skal vekk fra krenkerne og i stedet rettes mot løsningene, håper de.

Komikeren Seth Meyers åpnet utdelingen med vitser og referanser til #metoo-kampanjen.

– Til de mannlige nominerte her i kveld, dette er første gang på tre måneder det ikke er skummelt å høre navnet deres bli ropt opp, begynte Meyers.

Seriepriser til «The Handmaid’s Tale»

Kveldens første pris gikk til Nicole Kidman for beste kvinnelige skuespiller i TV-film eller miniserie for rollen hun hadde i «Big Little Lies». Her fikk også Alexander Skarsgard pris for beste mannlig birolle.

Prisen for beste dramaserie gikk til «The Handmaid’s Tale». Her var norske Kristofer Hivju og serien «Game of Thrones» blant de nominerte. Skuespiller Elisabeth Moss vant prisen for beste kvinnelige skuespiller i TV-drama.

Jordan Strauss / TT / NTB Scanpix

Filmpriser

Guillermo del Toro tok imot prisen for beste regissør for filmen «The Shape of Water» og den tyske «In the Fade» vant prisen for beste fremmedspråklige film. Den vant over den svenske filmen «The Square» hvor norske Gunhild Enger hadde ansvar for rollebesetting i Norge.

Sterling K. Brown i «This Is Us» ble historisk som den første afroamerikanske skuespilleren som vinner beste skuespiller i en dramaserie. Også Oprah Winfrey skrev seg inn i historiebøkene som første afroamerikanske kvinne som ble hedret med Cecil B. DeMille-prisen.

– Jeg vil at alle jentene som ser på vet dette: En ny dag er i horisonten. Når den nye dagen omsider kommer, er det på grunn av de mange fantastiske kvinnene, og noen ganske fenomenale menn som har slåss hardt for å sørge for at de blir ledere som tar oss til en tid hvor ingen noen gang må si #metoo igjen, sa Winfrey i sin takketale.

Her er listen over alle som ble nominert. Vinneren i hver kategori er uthevet i fet skrift:

Beste dramafilm: «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri».De øvrige nominerte var: «Call Me By Your Name», «Dunkirk», «The Post» og «The Shape of Water».

Beste komedie/musikal: «Lady Bird». De øvrige nominerte var: «The Disaster Artist», «Get Out», «The Greatest Showman» og «I, Tonya».

* Beste dramaserie: «The Handmaid's Tale''.De øvrige nominerte var: «The Crown», «This Is Us», «Stranger Things» og «Game of Thrones».

The Handmaid’s Tale: Dette er hva som hadde skjedd om Mosebøkene fikk bestemme

* Beste avgrensede TV-serie: «Little Big Lies». De øvrige nominerte var: «Fargo», «Feud: Bette and Joan», «The Sinner» og «Top of the Lake: China Girl».

* Beste TV-komedie: «The Marvelous Mrs. Maisel». De øvrige nominerte var: «Black-ish», «Master of None», «Smilf» og «Will & Grace».

* Beste kvinnelig skuespiller i dramafilm: Frances McDormand («Three Billboards Outside Ebbing, Missiouri»).De øvrige nominerte var: Jessica Chastain («Molly's Game»), Sally Hawkins («The Shape of Water»), Meryl Streep («The Post») og Michelle Williams («All the Money in the World»).

* Beste kvinnelig skuespiller i komedie/musikal: Saoirse Ronan («Lady Bird»). De øvrige nominerte var: Judi Dench («Victoria & Abdul»), Helen Mirren («The Leisure Seeker»), Margot Robbie («I, Tonya»), og Emma Stone («Battle of the Sexes»).

* Beste kvinnelige skuespiller i dramaserie: Elisabeth Moss («The Handmaid's Tale»). De øvrige nominerte var: Caitriona Balfe («Outlander») Claire Foy («The Crown»), Maggie Gyllenhaal («The Deuce») og Katherine Langford («13 Reasons Why»).

* Beste kvinnelige skuespiller i avgrenset dramaserie: Nicole Kidman («Big Little Lies»).De øvrige nominerte var: Jessica Biel («The Sinner»), Jessica Lange («Feud: Bette and Joan»), Susan Sarandon («Feud: Bette and Joan») og Reese Witherspoon («Big Little Lies»).

* Beste kvinnelige skuespiller i TV-komedie eller musikal: Rachel Brosnahan («The Marvelous Mrs. Maisel»).De øvrige nominerte var: Pamela Adlon («Better Things»), Alison Brie («Glow»), Issa Rae («Insecure») og Frankie Shaw («SMILF»).

* Beste mannlige skuespiller i dramafilm: Gary Oldman («Darkest Hour»). De øvrige nominerte var: Timothee Chalamet («Call Me by Your Name»), Daniel Day-Lewis («Phantom Thread») og Tom Hanks («The Post»),

Beste mannlige skuespiller i komedie/musikal:James Franco («The Disaster Artist»).De øvrige nominerte var: Steve Carell («Battle Of The Sexes»), Ansel Elgort («Baby Driver»), Hugh Jackman («The Greatest Showman») og Daniel Kaluuya, («Get Out»).

Beste mannlige skuespiller i dramaserie: Sterling K. Brown («This Is Us»).De øvrige nominerte var: Jason Bateman («Ozark»), Freddie Highmore («The Good Doctor»), Bob Odenkirk («Better Call Saul») og Liev Schreiber («Ray Donovan»).

Beste mannlige skuespiller i avgrenset dramaserie: Ewan McGregor («Fargo»). De øvrige nominerte var: Robert De Niro («The Wizard of Lies»), Jude Law («The Young Pope»), Kyle MacLachlan («Twin Peaks») og Geoffrey Rush («Genius»)

Beste regissør: Guillermo del Toro («The Shape of Water»). De øvrige nominerte var: Christopher Nolan («Dunkirk»), Martin McDonagh («Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»), Ridley Scott («All the Money In the World») og Steven Spielberg («The Post»).

Beste fremmedspråklige film: «In the fade» (Tyskland/Frankrike).De øvrige nominerte var: «The Square» (Sverige/Tyskland/Frankrike)), «Fantastic Woman» (Chile), «Loveless» (Russland) og «First They Killed my Father» (Kambodsja).

Beste animasjonsfilm: «Coco».De øvrige nominerte var: «Boss Baby», «The Breadwinner», «Ferdinand» og «Loving Vincent».

Beste Filmmusikk: Alexandre Desplat («The Shape of Water»).De øvrige nominerte var: Carter Burwell («Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»), Hans Zimmer («Dunkirk»), John Greenwood («Phantom Thread») og John Williams («The Post»).

(NTB)