Russisk rakett tok av med tyske og amerikanske satellitter

Det er den andre vellykkede oppskytingen fra Vostotsjnyj, som ligger langt øst i landet, nær grensen til Kina. Planen er at den på sikt skal bli hovedsenter for den russiske romfartsvirksomheten og erstatte den gamle sovjetiske rombasen Bajkonur i Kasakhstan.

Raketten hadde med seg en russisk værsatellitt, to tyske kommunikasjonssatellitter og amerikanske satellitter for værmelding og skipsovervåking.

Oppskytingen ble over en måned forsinket etter at et lignende oppdrag i november i fjor mislyktes.

Norske AISSat-3 var en av 19 satellitter som ikke ble plassert i riktig bane i november. Problemet var en feilberegning av rakettens bane, sa Russlands visestatsminister Dmitrij Rogozin den gangen.