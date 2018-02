Kilde: Ny budsjettavstemning i USA tirsdag

Deler av statsapparatet stengte etter at Kongressen 19. januar stemte nei til et forslag om midlertidig finansiering. Det førte til at titusener av offentlig ansatte ble sendt hjem fra jobb.

Etter noen få dager med såkalt «shutdown» ble det enighet i de to kamrene i Kongressen, men den midlertidige løsningen gjelder bare fram til 8. februar. Dermed må partiene igjen bli enige om finansiering for å unngå at offentlig sektor går i stå. Tirsdag blir det ny avstemning i Representantenes hus, sier talsmannen til en høyt plassert republikaner til nyhetsbyrået Reuters.

Myndighetene nådde det såkalte gjeldstaket i fjor og har dermed ikke mandat til å låne mer penger for å holde hjulene i gang. Siden da har landet vært avhengig av midlertidig kompromissløsninger som sitter langt inne blant politikere på begge sider.