100.000 demonstrerer mot kompromiss i navnestrid mellom Makedonia og Hellas

Hundrevis av busser er leid inn til for å kjøre demonstranter fra hele Hellas inn til den greske hovedstaden, mens enda flere strømmer inn med ferger fra de greske øyene.

Politiet har satt opp sperringer for biltrafikken, mens butikkeierne har hentet frem greske og bysantinske flagg som de selger til demonstrantene.

Årsaken er meldingene om at den mest sannsynlige løsningen på navnestriden er at landet Makedonia får et prefiks, for eksempel «Nye Makedonia» eller «Nord-Makedonia». Den største og mest folkerike regionen i Hellas heter også Makedonia.

Kritikerne både i Hellas og den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia mener en slik avtale vil medføre nasjonal ydmykelse.

–Makedonia var, er og kommer alltid til å forbli gresk, sier den 92-årige greske komponisten Mikis Theodorakis, som oppfordrer den greske regjeringen til å avholde en folkeavstemning før de inngår noe kompromiss.

Den betente striden begynte da Makedonia erklærte seg uavhengig fra Jugoslavia i 1991. Hellas mener bruken av dette navnet antyder at Makedonia mener å ha krav på den greske regionen med samme navn, noe regjeringen i Skopje avviser.

Hellas anklager også nabolandet for å bruke gresk historie i nasjonsbyggingen, blant annet ved å gjøre Aleksander den store – også kjent som Aleksander III av Makedonia – til et nasjonalt symbol.

Striden har hindret Makedonia i å bli en del av forsvarssamarbeidet NATO, som Hellas allerede er en del av.