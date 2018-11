Times: May har inngått økonomisk avtale med EU

Britiske og europeiske forhandlere skal ha kommet frem til en tentativ avtale som omhandler alle aspekter ved fremtidig samarbeid om økonomiske tjenester, opplyser kilder i regjeringen, ifølge The Times.

Signalene om at en løsning er nær dukket opp allerede onsdag, da Storbritannias statsminister Dominic Raab i et brev til Parlamentets brexitkomité skrev at skilsmisseavtalen med EU snart er i boks og kan være klar innen 21. november.

Der fremgår det videre at det er uenighet om løsningene for irskegrensen som gjør at forhandlerne står fast.

Statsminister Theresa May opplyste i oktober at 95 prosent av brexitavtalen med EU nå er klar. Britene skal etter planen forlate EU 29. mars neste år.