Alt om USA-valget: Følg vår direkteblogg her

Noen valgdistrikt i USA er svært sene med å telle, men de fleste eksperter mener mye vil være klart om Representantenes hus omtrent klokken 22 på kvelden (Washington), altså klokken 04 natt til onsdag norsk tid.

Avklaringene for Senatet ventet tidligst en time senere.

Gjennom natten dekker Aftenposten alt som skjer i vår direkteblogg. Der vil det også være mulig å se direktesendingen til Washington Post.

Dette er de viktigste tidspunktene gjennom natten:

Midnatt (norsk tid)

Indiana, stenger 18 lokal tid (klokken 00 natt til onsdag norsk tid)

Senatet: Senator Joe Donnelly (D) og utfordreren Mike Braun (R) ligger omtrent likt på målingene.

POOL / Reuters / NTB scanpix

Kentucky, stenger 18 lokal tid (klokken 00 natt til onsdag norsk tid)

Representantenes hus: I sjette valgdistrikt ligger Andy Barr (R) og utfordreren Amy McGrath (D) helt tett. Dette valget er ventet å gi et tidlig signal om vi får demokratisk bølge under valget eller ikke.

Les nyhetsanalysen til vår korrespondent: «Nå skal amerikanerne felle dom over Trump. Her er fire mulige konsekvenser av valget.»

Klokken 1 (norsk tid)

Georgia, stenger 19 lokal tid (klokken 01 norsk tid)

Valgets hotteste guvernørvalg står mellom demokraten Stacey Abram, som kan bli landets første svarte kvinnelige guvernør, og republikaneren Brian Kemp som er av den svært tradisjonelle sorten. Det har vært stor strid om avviklingen av selve valget.

Florida, stenger 19 lokal tid (klokken 01 norsk tid)

Senatet: Tett kappløp mellom den sittende senatoren Bill Nelson (D) og utfordrer Rick Scott (R).

KEVIN KOLCZYNSKI / Reuters / NTB scanpix

Virginia, stenger 19 lokal tid (klokken 01 norsk tid)

Representantenes hus: Går femte, sjette og tiende valgdistrikt til demokratene, kan det bety at de er i ferd med å sikre flertallet.

West Virginia, stenger 19.30 lokal tid (klokken 01.30 norsk tid)

Senatet: Usikkert gjenvalg for den sittende demokratiske senatoren Joe Manchin (D) som støttet valget av høyesterettsdommer Brett Kavanaugh. Motkandidat er Patrick Morrisey (R).

Klokken 2 (norsk tid)

Texas, stenger 19 lokal tid (klokken 02 norsk tid)

Senatet: Dette er valgets mest interessante senatsvalg. Demokratenes kandidat Beto O’Rourke regnes som en kommende stjerne. Han stiller mot den velkjente republikaneren Ted Cruz. Det er ventet en republikansk seier, men alle er spent på hvor stor ledelsen egentlig blir.

Stein Bjørge

Tennessee, stenger 20 i østlig tidssone og 19 i sentral tidssone (klokken 02 norsk tid)

Senatet: Ganske tett race mellom Marsha Blackburn (R) og Phil Bredesen (D).

Missouri, stenger 19 lokal tid (klokken 02 norsk tid)

Senatet: Ser ut til å bli tøft gjenvalg for sittende senator Claire McCaskill (D) mot republikanerens Josh Hawley (R)

New Jersey, stenger 20 lokal tid (klokken 02 norsk tid)

Senatet: Sittende demokratisk senator Robert Menendez (D) har fått uventet konkurranse fra republikaneren Bob Hugin (R), men det heller nok i demokratisk retning.

Mel Evans / AP / NTB scanpix

Representantenes hus: Viktig valg i syvende distrikt som demokratene har satset hardt for å vinne tilbake.

Arizona, stenger 19 lokal tid (klokken 02 norsk tid)

Senatet: Nok et tett senatsvalg. Martha McSally (R) og Kyrsten Sinema (D) kniver om plassen som er ledig etter Trump-kritikeren Jeff Flake.

Dagens episode av Forklart: Mellomvalget for nybegynnere

Klokken 3 (norsk tid)

På dette tidspunktet er det ventet at man begynner å se et tydeligere bilde av fordelingen av kandidater for Representantenes hus.

Minnesota, stenger 20 lokal tid (klokken 03 norsk tid)

Representantenes hus: I første valgdistrikt har republikanerne sin beste mulighet for å sikre seg en plass som i dag er demokratisk

Carolyn Kaster / AP / NTB scanpix

Montana, stenger 20 lokal tid (klokken 03 norsk tid)

Senatet: Sittende senator og demokrat Jon Tester (D) ligger etter utfordreren Matt Rosendale (R) på målingene og risikerer å miste plassen.

Klokken 4 (norsk tid)

Nevada, stenger 19 lokal tid (klokken 04 norsk tid)

Senatet: Sittende republikansk senator Dean Heller (R) kan miste plassen til konkurrenten Jacky Rosen (D). De to ligger helt likt på målinger.

Klokken 5 (norsk tid)

North Dakota, siste valglokaler stenger lokal tid 21 (klokken 05 norsk tid)

Senatet: Sittende senator Heidi Heitkamp (D) har falt på målingene og er ventet å miste plassen til Kevin Cramer (R)

California, stenger lokal tid klokken 20 (klokken 05 norsk tid)

Representantenes hus: Det er en rekke valgdistrikt der resultatet ikke er klart. I California kan velgerne sende stemmeseddelen som brev frem til valgdagen. Dermed kan det ta lang tid å telle opp, dersom fordelingen i huset fortsatt står og vipper.