Fredag begynte vannet å piple rundt hushjørnene på den amerikanske flybasen Offutt i delstaten Nebraska. Store deler av Midtvesten er rammet av flomstore elver etter rekordstore snøfall i vinter, og militære installasjoner er ikke spart.

I løpet av fredagen evakuerte luftforsvaret store deler av basen. Vannet fra Missouri River og Papio Creek satte 30 bygninger i opptil to meter vann på det meste. 235.000 sandsekker ble lempet rundt bygninger for å redusere skadene av oversvømmelsene, opplyser flybasen på sin egen hjemmeside.

Omstridt liste i januar

I januar la det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon frem en liste over militærbaser med klimarisiko. Hovedkonklusjonen var at et flertall svært viktige baser var utsatt for klimaendringer.

Demokratiske politikere mente likevel oversikten var altfor lite omfattende. De mente også den tonet ned farene av partipolitiske hensyn. Trump-administrasjonen har på sin side mislikt at militæret og etterretningen i det hele tatt vurderer klimaendringer som en sikkerhetsrisiko.

Offutt-basen er ett av de 79 anleggene som er tatt med i oversikten, men flom ble ikke regnet som en aktuell fare her. Derimot er tørke satt opp som en klimarisiko ved denne basen.

Flybårent kommandosenter

Før vannet oversvømmet rullebanen på Offutt før helgen, evakuerte luftforsvaret åtte fly fra stedet. Ett av disse er et Boeing-fly av typen E4-B. I en nasjonal krise, som for eksempel et atomangrep, er denne maskinen en av fire som skal fungere som et flybårent kommandosenter.

Fakta: Klimaendringene En global avtale vedtatt under klimatoppmøtet i Paris 12. desember 2015 tar sikte på å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og aller helst prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader. Paris-avtalen trådte formelt i kraft fredag 4. november 2016, men USAs president Donald Trump har trukket USA fra den.

Ironisk ikke dekkende nok?

Eksperter som nyhetsbyrået Reuters har snakket med, mener oversvømmelsene i disse dager understreker at klimaendringene utgjør en sikkerhetsrisiko for USA.

– Mer av slikt er sannsynlig i fremtiden, sier Francesco Femia i Center for Climate and Security.

Stephen Young, som representerer Union of Concerned Scientists, er usikker på om ironisk er et dekkende nok ord for situasjonen.

– Med tanke på presidentens klimafornektelse ville det være pussig hvis klimaeffekter skulle redusere presidentens kontroll over USAs atomvåpen i en krise, sier Young.

Atomsenter

Young tenker trolig på at Strategic Command, senteret som kontrollerer USAs kjernefysiske våpen, er en del av Offut-basen. Senteret ligger imidlertid på en liten kolle og er ikke rammet av den aktuelle flommen.

Oversvømmelsene i Nebraska har ført til store materielle skader. Ifølge lokal presse kan kostnadene beløpe seg til 1 milliard dollar. Minst tre personer er døde og en savnet, blant dem en 80 år gammel kvinne som redningsmannskapene ikke klarte å ta seg frem til.