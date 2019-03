Martin Shkreli (35) ble omtalt som USAs mest forhatte mann etter at han som toppsjef i et legemiddelfirma skrudde opp prisen på hiv-medisin med 5000 prosent. En pille av den livreddende medisinen Daraprim gikk i 2015 fra å koste 13,5 dollar til 750 dollar.

Men det er ikke derfor han nå soner en syv år lang fengselsstraff i Fort Dix, en lavsikkerhetsanstalt med 4400 ansatte i delstaten New Jersey. I fjor ble Shkreli dømt for å ha lurt investorer og begått bedrageri da han drev et hedgefond.

35-åringen har så langt sonet 16 måneder av straffen. Men fra øverste køye i en celle med plass til 12 menn opererer han fremdeles i skyggene av legemiddelfirmaet sitt. Det skriver Wall Street Journal (WSJ), som siterer anonyme kilder blant investorer, ansatte, partnere og andre bekjente av Shkreli.

Fredag meldte WSJ at de amerikanske kriminalomsorgsmyndighetene skal granske saken.

Craig Ruttle, AP / NTB scanpix

Smuglet inn en smarttelefon

Den amerikanske storavisen skriver at Shkreli har fått tilgang til en smarttelefon som er smuglet inn i fengselet. Ved hjelp av den tar han avgjørelser om drift og bemanning i firmaet Phoenixus, tidligere Turing Pharmaceuticals.

Shkreli ga fra seg jobben som administrerende direktør for firmaet da han ble straffedømt, men håndplukket Kevin Mulleady til stillingen. Nylig skal han imidlertid ha ringt Mulleady fra fengselet for å si ham opp, skriver WSJ og viser til anonyme kilder som er godt kjent med oppsigelsen.

Senere skal Shkreli ha ombestemt seg og gått med på å suspendere Mulleady i stedet. Et styremedlem i selskapet vil ikke si hvem som styrer Phoenixus.

Shkreli skal den siste tiden ha brukt telefonen til å få på plass avtaler på vegne av selskapet, inkludert oppkjøp, et forskningsprosjekt og en lisens, ifølge WSJ.

Styremedlemmet sier det er godt kjent at Shkreli har tilgang til en telefon. Styremedlemmet sier imidlertid til avisen at de behandler ham som enhver annen aksjonær. Shrekli eier 40 prosent av selskapet. Sammen med sine støttespillere har han stor nok andel til å styre selskapet i den retningen han ønsker.

FBI vil ikke kommentere om de etterforsker

Dersom Shkreli blir tatt med smuglertelefon, risikerer han forlenget straff eller andre reaksjoner, som å bli satt i isolasjon. I fengselets retningslinjer slås det tydelig fast at det er forbudt for innsatte å drive forretningsvirksomhet.

WSJ har intervjuet andre innsatte i Fort Dix som sier de er blitt avhørt av FBI om Shkrelis aktiviteter. FBI vil hverken bekrefte eller avkrefte om de etterforsker saken.

Ifølge CNN, som også har omtalt saken, understreker FBI at det er ulovlig for statlig innsatte å bruke mobiltelefon i fengselet.

Carlo Allegri, Reuters / NTB scanpix

Kalt «grådighetens ansikt»

Shkreli har hele tiden nektet straffskyld og mener han er uskyldig dømt. Han har omtalt straffesaken som «en heksejakt».

I forkant av rettssaken mot ham ble 250 potensielle jurymedlemmer forkastet fordi de ikke kunne forholde seg objektive til ham. Beskrivelser som «grådighetens ansikt», «en slange», «veldig ond» og «virkelig frastøtende» skal ha blitt brukt av de potensielle jurymedlemmene.

Wall Street Journal skriver at Shkreli forventer at legemiddelfirmaet vil fortsette å vokse mens han er fengslet. Han tror selskapet kan være verdt 3,7 milliarder dollar før han slipper ut. Det tilsvarer 32 milliarder kroner etter dagens kurs.

Shkreli har ikke kommentert artikkelen i den amerikanske avisen. Til tross for fengslingen er han fremdeles aktiv på sosiale medier. Han har en egen blogg og postet på Facebook så sent som torsdag.