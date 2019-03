Mays avtale står opp fra de døde. Norway Plus gjør comeback. Her er alt du må vite om kveldens brexit-drama

– Jeg tror ikke man har sett verre kaos i britisk politikk siden 2. verdenskrig.

Det sier Jan Erik Mustad, førstelektor ved Universitet i Agder. Han har fulgt britisk politikk tett over mange år.

Det står om Theresa Mays politiske liv, et konservativt parti på randen av sammenbrudd og en intens maktkamp og posisjonering mellom regjering og parlamentet.

Avtemningen starter klokken 18.00. Saken oppdateres med resultatene.

1. Først: Hva skal de stemme over i torsdag kveld?

1. Først og fremst skal det stemmes over om Storbritannia skal be om en utsettelse av brexitdatoen.

I tillegg skal fire andre forslag opp til votering. Dette er forslag fremmet av enkeltrepresentanter (amendments), plukket ut og valgt av Underhusets speaker, John Berchow:

2. Det skal det stemmes over om Storbritannia skal avholde en ny folkeavstemning om EU. Resultat: Nedstemt med 334 mot 85 stemmer. Dette var ventet. Selv tilhengerne av en ny folkeavstemning mente dette var feil tidspunkt å fremme forslaget.

Dette var ventet. Selv tilhengerne av en ny folkeavstemning mente dette var feil tidspunkt å fremme forslaget. 3 . Labour har fremmet et forslag om såkalte «indicative votes»: Det betyr at parlamentet kan stemme over en rekke forslag i en bestemt rekkefølge. Forslagene med færrest stemmer, faller først. (her kommer Norway Plus inn. Se punkt 5)

Labour har fremmet et forslag om såkalte «indicative votes»: Det betyr at parlamentet kan stemme over en rekke forslag i en bestemt rekkefølge. Forslagene med færrest stemmer, faller først. (her kommer Norway Plus inn. Se punkt 5) 4. Det siste forslaget går ut på å avvise at Theresa Mays avtale å bli stemt over på nytt.

5. Utsette brexit-datoen til 30.juni.

Tim Ireland/ Reuters/ NTB scanpix

2. Hvorfor har brexit-dramaet nå kommet helt ut av kontroll?

Det startet med det åpenbare: At Theresa Mays fremforhandlede brexitavtale, også kalt skilsmisseavtalen med EU, ble stemt ned for andre gang tirsdag kveld.

Da avtalen var oppe til avstemning i januar, gikk hun på det største nederlaget noen britisk statsminister har hatt i moderne tid. 432 representanter stemte mot avtalen. 202 stemte for.

Tirsdag ble den stemt ned igjen. 391 stemte mot avtalen, 242 stemte for.

Henry Nicholls/ Reuters/ NTB scanpix

3. Hvorfor falt de konservative May i ryggen?

Etter nederlaget tirsdag, fikk Underhuset et nytt valg onsdag: Da stemte de over hvorvidt Storbritannia da skulle gå ut av EU uten av avtale i det hele tatt. Det skjedde gjennom to avstemninger. May tapte begge.

Da startet også dramaet: Theresa May hadde opprinnelig sagt at hun ville stille sine egne konservative representanter fritt. Men etter å ta tapt første avstemningen, ombestemte May seg.

Resultatet ble at flere representanter avsto fra å stemme. Innpiskeren, som skal sørge for at representantene stemmer i tråd med hva partiet stemmer, skal også ha bedt representanter stemme mot May. Kaoset var komplett. 4 ministre stemte mot, 6 avsto fra å stemme og en minister trakk seg.

Reuters/ NTB scanpix

4. Har Mays avtale stått opp igjen fra de døde?

Ja, for etter at avstemningen onsdag var ferdig, tok May ordet: Hun ønsket å fremme sin fremforhandlede brexitavtale for Underhuset for tredje gang. Dette til tross for at den allerede er stemt ned to ganger.

Det har hun rett til, om avtalen inneholder noen nødvendige endringer og om Underhusets speaker godkjenner det. Det har han gjort.

Det er nå bestemt at denne avtalen vil komme til ny votering onsdag 20. mars. Bare to dager før Theresa May trolig vil reise til Brussel for å be omsettelse av avtalen.

5. Hva får henne til å tro på mirakler?

Theresa May mener hun sitter med et ess i ermet. Dersom motstanderne av avtalen nå stemmer for avtalen, skal de være ute av EU før sommerferien. Ferdig snakka! Omtrent slik.

Dersom de stemmer på hennes avtale nå, vil hun be om en kort, teknisk utsettelse. Den muligheten vil aldri komme igjen.

Dersom britene nå begynner å tulle med mer forhandlinger og krav, da vil EU vil svare med en lang utsettelse. Kanskje ett år. Kanskje to år.

Det vil få hard-brexiterne i hennes egen parti til å innse alvoret. Flere av disse snakker nå om at de har fått en pistol mot tinningen:

Mens Theresa May tidligere har sagt at «a no deal is better than a bad deal», mange føler nå at «a bad deal is better than no deal».

Kirsty Wigglesworth / AP/ NTB scanpix

5. Kan det også bli comeback for «Norway Plus»?

Finansminister Philip Hammond er en av dem som lojalt har gått i krigen for Theresa May. Han sa denne uken at dersom Underhuset ikke nå stiller seg bak May, er en «softer brexit» det mest sannsynlige utfallet.

Han mener Underhuset da må jobbe mot et tverrpolitiske forlik, og han vil også åpne for såkalte «indicative votes». Dette er en rekke avstemninger, i en bestemt rekkefølge. Forslagene med færrrest stemmer, faller først.

Dette er noe hærførerne bak alternativet «Norway Plus» har jobbet for lenge. De ønsker en myk brexit, en tettere tilknytning yil EU, mer lik EØS-avtalen.

Dette alternativet ble først døpt «Norway Plus». Nå går denne løsningen under navnet «Fellesmarkedet 2.0».

Når man styrer mot avgrunnen, blir selv de bitreste fiender venner. Bli med på innsiden av brexitdramaet. I dette historiske dramaet er Norge blitt en joker.

Privat

6. Hva tror eksperten?

– Jeg tror panikken er i ferd med å innhente de tøffeste EU-motstanderne. May presser på, og flere ser ut til å gi etter for presset. Frykten for utsettelse, frykten for at brexit pulveriseres og frykten for at brexit rett og slett termineres, skremmer mange, sier Jan Erik Mustad.

Han trekker også frem et annet poeng:

– Det at regjeringen nå har mistet kontrollen over prosessen, gjør at sjansen for en lang utsettelse av brexit er blitt større. Kanskje er det da bedre å gå med en dårlig avtale, men samtidig ha mulighet til å forhandle nye handelsavtaler, sier han.

Vil du lese flere artikler fra Aftenpostens utenriksredaksjon? Følg oss på Facebook og Twitter.