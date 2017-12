Rohingya-jenter åpner seg til amerikansk nyhetsbyrå: Forteller om grufulle soldatvoldtekter i Myanmar

Det amerikanske nyhetsbyrået har snakket med 29 jenter og kvinner i alderen 13 til 35 år, som alle har flyktet fra Myanmar til Bangladesh.

Intervjuene styrker FNs påstand om at voldtekt er blitt brukt som «et bevisst terrorverktøy» for å utrydde den muslimske minoriteten, framholder AP.

Nyhetsbyrået har konkludert med at kvinnene og jentene er troverdige ettersom de forteller de samme motbydelige historiene, samtidig som de inneholder samme detaljerte mønster når det gjelder angripernes uniformer og voldtektsforløpet.

Fakta: Fakta om anklagene om overgrep mot rohingyaene Sikkerhetsstyrkene i Myanmar står bak velorganiserte, samordnede og systematiske angrep mot den muslimske rohingya-minoriteten, har FN-granskere slått fast.

I en FN-rapport som ble offentliggjort i oktober, går det fram at hele landsbyer er brent ned, og at rohingyaer er blitt utsatt for utenomrettslige henrettelser, tortur og voldtekter.

Over 600.000 rohingyaer er siden august drevet på flukt fra Myanmar til nabolandet Bangladesh. Både FN og amerikanske myndigheter har beskrevet dette som etnisk rensing.

Satellittbilder analysert av Human Rights Watch i oktober viste at minst 288 landsbyer er delvis eller helt ødelagt i brann i delstaten Rakhine siden 25. august.

Bangladesh lever flyktningene under dårlige sanitære forhold i leire. Regjeringen i Bangladesh har fått kritikk, blant annet fra USA, for at de ikke gjør mer for hindre at kvinner og barn av rohingya-folket blir utsatt for menneskehandel.

Ifølge Amnesty var rohingyaene alt før de siste fordrivelsene segregert og kuet i et apartheidsystem. Rohingyaene har vært nektet tilgang til helsehjelp, hatt begrenset bevegelsesfrihet, vært underlagt jevnlige portforbud og hindret i å praktisere sin religion. Den muslimske befolkningen på drøyt 1 million mennesker ble nektet statsborgerskap I Myanmar gjennom en lov fra 1982.

Internasjonale hjelpeorganisasjoner og journalister får ikke lov til å reise inn i Rakhine, noe som gjør det vanskelig å etterprøve flyktningenes historier. Militæret i Myanmar avviste i november alle overgrepsanklager i en intern rapport.

FN ut mot militærets fremferd: Myanmar-situasjonen er et skoleeksempel på etnisk rensing

Ti soldater voldtok 13-åring

Overgrepene og drapene skal ha skjedd i perioden fra oktober 2016 til midten av september 2017.

Den yngste jenta er kun 13 år. Hun forteller at ti soldater stormet inn i familiens hjem i slutten av august etter at faren hennes var drept av soldater året før.

Soldatene bandt hennes to småbrødre til et tre og banket dem opp. Selv forsøkte hun å flykte, men de fanget henne, bandt armene hennes til to trær før de rev av henne smykker og klær. Da hun skrek at de måtte stoppe, spyttet de på henne. Hun beskriver smerten under den første voldtekten som uutholdelig. Alle de ti mennene voldtok henne etter tur før hun til slutt besvimte.

Wong Maye-E / AP / NTB scanpix

Båret til grensen

En eldre bror bar henne til grensen. I dag plages hun av mareritt og hun har problemer med å spise. Hun sier også at hun savner småbrødrene enormt.

– Før voldtekten var jeg pen, sier hun forsiktig.

En av de voksne kvinnene som er intervjuet, forteller at både hun og mannen sov da syv soldater tok seg inn på soverommet deres i juni. De bandt mannen hennes med et tau, mens munnen hans ble kneblet med hodetørkleet hennes. Deretter rev de av henne smykkene og klærne før de kastet henne på gulvet og begynte å voldta henne mens mannen så på.

Fredsprisvinner anklager vestlige bistandsorganisasjoner for å «støtte terrorister»: Jan Egeland svarer: «Dypt skuffet»

Drepte ektemannen

Mannen greide å få skjerfet vekk slik at han kunne rope, men da ble han skutt av en soldat, mens en annen skar over strupen hans.

Kvinnen forteller at soldatene satte fyr på huset etter å ha dumpet henne naken utenfor. Hun ble reddet av naboene. To måneder senere oppdaget hun at hun var gravid.

I september begynte marerittet igjen mens hun lå og sov i et nabohus. Fem soldater brøt seg inn, skar over strupen på en fem år gammel gutt før de drepte faren hans. Hun ble voldtatt av to menn, venninnen av tre. Etter at soldatene dro, ble de to kvinnene liggende på gulvet i flere dager før de flyktet til Bangladesh. Hun sier hun er fast bestemt på at hun vil elske barnet hun er gravid med.

Avviser alt

Utenlandske journalister får ikke lov til å reise inn i delstaten Rakhine vest i Myanmar, noe som har gjort det vanskelig å få bekreftet rohingyaenes historier og massive overgrep. Militæret i Myanmar har heller ikke svart på APs henvendelser, men i november avviste hæren alle overgrepsanklager i en intern rapport.

I september arrangerte regjeringen i Myanmar en pressetur i Rakhine. Da svarte landets grenseminister, Phone Tint, slik på spørsmålet om rohingyaenes voldtektsanklager:

– Disse kvinnene hevder at de ble voldtatt, men se på utseendet deres, synes du de er attraktive nok til å bli voldtatt?

I rohingya-leirene i Bangladesh stiller alle det samme spørsmålet: Hvor ble det av mennene?

Sterke FN-anklager

Siden den siste militæroperasjonen ble innledet i slutten av august, har over 620.000 rohingyaer flyktet til Bangladesh. FN har anklaget Myanmar for etnisk rensing og mener forfølgelsen av den statsløse folkegruppen har elementer av folkemord.

APs intervjuundersøkelse er gjort med støtte fra Pulitzer Center on Crisis Reporting. De intervjuede kommer fra en rekke ulike landsbyer i Rakhine, og de har latt seg intervjue hver for seg.