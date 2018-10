Denis Mukwege var i gang med dagens andre operasjon da han ikke kunne unngå å høre bråk utenfor sykehuset.

– Jeg trenger litt tid til å snakke... Men det var rørende da jeg opererte og hørte folk gråte.

Det sa den kongolesiske gynekologen i et invervju som Det svenske nobelinstituttet har publisert.

Hør intervjuet her:

Denis Mukwege er beæret over å ha blitt tildelt Nobelprisen. Fredag ble han hyllet av hundrevis av kvinner utenfor Panzi-sykehuset i Bukavu, øst i Kongo, skriver NTB.

Fredrik Varfjell / NTB scanpix

– Denne prisen gir håp til voldtatte kvinner om at de ikke er glemt, om at verden vet hva de gjennomgår, sier Mukwege.

Takknemlige kvinner

I 2010 besøkte Sturla Stålsett Nobelprisvinnerens sykehus i Kongo, dengang var han generalsekretær i Kirkens Bymisjon.

Stålsett forteller om ødelagte kvinner som ventet på operasjon. Takknemlige kvinner som nettopp var blitt operert. I hvit legefrakk løp Denis Mukwege mellom operasjonssalen, venterommet, kontoret og besøket fra Norge.

– Han gjorde et imponerende inntrykk, og ikke minst var det sterkt å høre kvinner i alle aldre fortelle om de bestialske overgrep de hadde overlevd, sier han.

Stålsett synes det er fantastisk at den kongolesiske legen, som også omtales som Afrikas mest kjente lege og Doctor Miracle, er blitt tildelt årets Nobels fredspris, sammen med Nadia Murad.

Denis Mukwege har siden 1999 behandlet 50.000 kvinner og jenter som er blitt rammet av seksualisert vold som en del krigshandlinger i Kongo.

KIRKENS NØDHJELP / NTB scanpix

Selv som Mukwege hadde det travelt, hadde han tid til gjestene fra Norge.

– Han fremsto som en mann med ro, integritet, kunnskap og handlekraft. Han ga et sterkt personlig inntrykk, sier Stålsett som nå er professor ved MF vitenskapelig høyskole.

Flere av Mukweges pasienter fortalte Stålsett hvor takknemlige de var for å få hjelp etter å ha blitt lemlestet på de mest grufulle måter. En kvinne hadde fått brystet skåret av. Andre kvinne hadde fått masjeter og kniver stukket opp i underlivet.

– Det er helt ufattelig og helt fantastisk at et menneske med sine egne hender, sin kompetanse og sitt solidariske hjertelag kan bety så for noen av dem som har det aller verst på kloden i dag. Det er bare imponerende og inspirerende. Det viser at det er mulig å gjøre en forskjell, sier Stålsett.

Voldtekt som masseødeleggelsesvåpen

I et intervju med Kirkens Nødhjelp Magasinet fra 2017 sa nobelprisvinneren at voldtekt blir brukt som et masseødeleggelsesvåpen i Kongo.

– Jeg har snakket med kvinner som ble voldtatt for 70 år siden, og de snakker om voldtekten som om det skjedde i går, sa Mukwege som driver Panzi sykehus med støtte fra Kirkens Nødhjelp som han har samarbeidet med siden 1994.

Fredag sto også gleden i taket hos Kirkens Nødhjelp.

– Nobelprisen er en stor og viktig anerkjennelse av arbeidet Mukwege har gjort i flere tiår, sier fungerende generalsekretær Lisa Sivertsen.

Hun påpeker at det bare er ti år siden FN vedtok den første sikkerhetsrådsresolusjon mot seksualisert vold i krig og konflikt.

Endre Vestvik

Fakta: Denis Mukwege (63) Lege fra Bukavu i Kongo som har spesialisert seg, og blitt en av verdens ledende eksperter på, på å behandle voldtatte kvinner. Tildelt en rekke priser for sin innsats, blant annet Sakharovprisen i 2014, FNs menneskerettighetspris i 2008, FNS menneskerettighetspris for 2008.

Ødelegger hele familien

Mukwege mener at voldtektene ikke bare ødelegger kvinnen, men også familien hennes og samfunnet rundt henne.

– Ektemenn som har sett kona bli voldtatt, er så traumatiserte at de klarer ikke å gå tilbake til henne, uttalte Mukwege.

Han har også etablert et ledertreningsprogram for unge jenter som skal tilbake til lokalsamfunnet sitt.

Én prosent av de voldtatte pasientene hans er menn. Legen forteller at de ikke er sterke nok til å oppsøke hjelp, og at mange av dem greier ikke å reise seg slik kvinnene.

Mukwege er opptatt av å få Vesten til å bry seg om utbyttingen som han mener Kongos myndigheter må ta ansvar for. I intervjuet med Kirkens Nødhjelp Magasinet oppfordret han Norge til å ta et globalt ansvar for å stille ledere og overgripere til ansvar for ugjerningene.

Ikke uten risiko

Mukwege er avhengig av livvakter. Han er blitt utsatt for drapsforsøk, angrep mot sykehuset – og flere av kollegene hans er blitt drept.