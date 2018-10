Saken oppdateres.

Senatet stemte i dag for å sende Brett Kavanaugh videre til den endelige avstemningen, men det er fortsatt uklart om han vil bli godkjent.

Senatet åpnet et vindu på 30 timer der de kan foreta en avstemning ved å benytte en såkalt «cloture»-prosedyre. Innen dette tidsrommet kan de godkjenne en dommer med enkelt flertall, en metode som er blitt brukt hyppigere de siste årene. Det forhindrer at man trenger flertallet på 60 stemmer som egentlig kreves.

Kavanaughs skjebne avhenger av fire senatorer: tre republikanere og en demokrat. De fire er Susan Collins fra Maine, Lisa Murkowski fra Alaska, Jeff Flake fra Arizona og Joe Manchin fra West Virginia. Sistnevnte er demokrat fra en konservativ stat.

Collins, Manchin og Flake stemte «ja» i den første avstemningen, mens Murkowski stemte nei. Collins sa at hun vil kunngjøre sin endelige stemme i en tale senere på dagen.

Republikanerne har et flertall med 51–49 i Senatet. Visepresident Mike Pence kan legge inn en stemme som avgjør ved 50–50.

– Godt kvalifisert

I debatten før avstemningen sa Republikanernes leder, Mitch McConnell, at Kavanaugh er «utrolig godt kvalifisert» til å sitte i høyesterett. Han hudflettet Demokratene for det han kalte en «drittpakke» mot dommerkandidaten.

– De har skadet en god mann og hans familie. De har tilsmusset denne institusjonen, sa McConnell, som representerer Kentucky.

Både McConnell og Chuck Grassley, republikaneren som har ledet høringene i justiskomiteen, kalte protestene mot Kavanaugh for en mobbementalitet. De understreket at de mener det ikke finnes noe bevis for at Kavanaugh har gjort noe galt.

Kavanaugh skrev et debattinnlegg i The Wall Street Journal torsdag der han lovet å være upartisk om han blir godkjent som høyesterettsdommer. Han har fått sterk kritikk i USA fra mange hold for sin rasende opptreden foran justiskomiteen i forrige uke.

– Fortjener ikke plassen

– Dette er min niende høyesterettshøring, og jeg har aldri opplevd noe lignende, sa Dianne Feinstein (California), som er demokratenes leder i justiskomiteen, i debatten fredag morgen.

Det var Feinstein som mottok brevet fra Christine Blasey Ford og holdt det hemmelig helt til det ble lekket like før det skulle stemmes over Kavanaugh.

Blasey Ford hevdet i brevet at Kavanaugh hadde forsøkt å voldta henne på high school. Det gjorde at avstemningen ble utsatt i nesten to uker, først for å la Blasey Ford og Kavanaugh vitne om anklagene, og deretter for at FBI skulle gjøre en ny granskning. Denne ble fremlagt for senatorene torsdag.

– På høringen i forrige uke så vi en mann fylt av raseri og fordommer, sa Feinstein, og argumenterte for at Kavanaughs illsinte oppførsel og anklager om en konspirasjon fra demokratene ikke er forenlig med det man forventer av en høyesterettsadvokat.

– Det vi har sett de siste ukene er dypt bekymringsfylt, sa Feinstein.

– Jeg mener Kavanaugh ikke fortjener å sitte i Høyesterett ut fra det vi har sett.

