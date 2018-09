Over 30 fryktes begravet etter jordskred i Japan

I tillegg er titalls personer meldt savnet etter skjelvet med styrke 6,6 torsdag morgen lokal tid.

På Hokkaido har flere hus kollapset, og flere millioner innbyggere på den store øya er uten strøm.

Tre av de døde ble gravd ut av jordmassene i Atsuma, der et stort jordskred rammet flere bolighus. Over 30 personer er ennå ikke gjort rede for i landsbyen, og 290 er skadet, opplyser regionsmyndighetene på Hokkaido.

Samtidig er den internasjonale flyplassen i Chitose stengt, og mer enn 200 flyvninger er kansellert, ifølge nyhetsbyrået Kyodo. Alle togavganger på øya er dessuten innstilt. Seks av de omkomne er funnet i landsbyen Atsuma, der et stort jordskred rammet flere bolighus.

Det meldes om flere branner og andre jordskred som følge av jordskjelvet og de påfølgende etterskjelvene, men det ble ikke utstedt tsunamivarsel.

Masanori Takei / Kyodo News via AP / NTB scanpix

Varierende tall

Japanske medier opererer med ulikt antall savnede og omkomne. Den japanske kringkasteren NHK meldte tidligere torsdag at minst åtte var omkommet som følge av jordskjelvet.

Lokale medier melder at en av de omkomne er en 85 år gammel mann som ble funnet i Tomakomai. Han skal ha falt ned trappene i sitt eget hus da jordskjelvet begynte

– Vi har fått mange meldinger om savnede personer, bekrefter talsperson for regjeringen Yoshihide Suga.

Kyodo News / NTB scanpix

25.000 soldater

Japans statsminister Shinzo Abe har forsikret at opptil 25.000 soldater er i ferd med å bli satt inn i redningsaksjonen og hjelpearbeidet. Da lokale myndigheter ba om nasjonal hjelp torsdag morgen, var 4.000 soldater allerede i gang med søk etter savnede.

– Regjeringen vil jobbe samlet for en rask gjenoppbygning, mens den høyeste prioritet vies innsatsen for å redde menneskeliv, sa Abe på en pressekonferanse.

Skjelvet ble målt på 62 kilometers dybde sørøst for regionshovedstaden Sapporo. Ifølge japanske myndigheter hadde skjelvet en styrke på 6,7, mens det amerikanske jordskjelvsenteret USGS har målt det til 6,6.