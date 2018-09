Time Magazine har fått nye eiere

– Vi er tilfreds med å ha funnet så lidenskapelige kjøpere som Marc og Lynne for Time-merkevaren, sier administrerende direktør Tom Harty i Meredith Corp.

Magasinet er flaggskipet i mediekonsernet Time Inc, som for rundt åtte måneder siden ble overtatt av Meredith Corp for 1,8 milliarder dollar. Time Magazine ble sammen med Fortune, Money og Sports Illustrated lagt ut for salg i mars.

Marc Benioff har skapt seg en milliardformue som en av fire stiftere av Salesforce.com, som av nyhetsbyrået AP beskrives som en pioner innen nettskytjenester.

Ifølge Meredith Corp vil ikke ekteparet være involvert i det daglige arbeidet eller journalistiske beslutninger.