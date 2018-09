Mange har spekulert i om at det var visepresident Mike Pence som skrev den oppsiktsvekkende kronikken, ettersom ordet «lodestar» ble brukt i en beskrivelse av tidligere senator John McCain. Lodestar er et gammeldags uttrykk Pence skal ha brukt flere ganger.

En talsperson for Pence avviser imidlertid at visepresidenten er forfatteren.

– Visepresidenten bruker navnet sitt når han skriver kronikker, tvitrer Pences kommunikasjonssjef Jarrod Agen.

– New York Times burde skamme seg, og det burde også personen som skrev den falske, ulogiske og feige kronikken. Vårt kontor er hevet over slike amatørmessige handlinger, skriver han videre.

Andrew Harnik / AP / NTB scanpix

Hvem er den mystiske varsleren? Her er spørsmålene alle vil ha svar på om leserinnlegget fra den anonyme Trump-toppen.

– Bedragersk

Forsvarsminister Jim Mattis er også nevnt som en mulig skribent. Men det blir kategorisk avvist av Pentagon.

– Det er ikke forsvarsminister Jim Mattis som er forfatteren, opplyser hans talskvinne Dana White.

Tidligere torsdag avviste også utenriksminister Pompeo å ha stått bak kronikken.

– Det bør ikke overraske noen at New York Times, en liberal avis som konstant angriper administrasjonen, velger å trykke et slikt stykke, sa Pompeo.

– En fare for nasjonen

I den usignerte kronikken skriver forfatteren at medlemmer av Trumps egen stab ser på presidenten som en fare for nasjonen og at det er organisert, men skjult, motstand mot ham.

Presidenten selv kaller kronikkforfatteren «feig», men sier han tviler på om den overhodet er skrevet av noen i hans administrasjon. Om så likevel er tilfellet, krever presidenten å få vite navnet.

– Hvis den ryggesløse, anonyme personen faktisk eksisterer, så må The Times av hensyn til nasjonens sikkerhet overgi ham/henne til regjeringen umiddelbart, tvitrer Trump.

Andrew Harnik / AP / NTB scanpix

Kraftige reaksjoner mot anonymt varslerbrev om Trump: – Et feigt kupp

Uvanlig

At New York Times trykker kronikker av folk som ikke vil stå frem med navn, er høyst uvanlig. Avisa beskriver vedkommende som en «høytstående tjenestemann i Trump-administrasjonen».

Mange høyt rangerte tjenestemenn i Trumps administrasjon «jobber iherdig innenfra for å blokkere deler av hans dagsorden og demme opp for hans verste tilbøyeligheter», heter det i kronikken.

– Jeg er en av dem, innrømmer forfatteren.

I kronikken beskrives Trump som en leder uten moral, som stadig skifter mening, og som har stor sans for diktatorer og autoritære ledere.

