Alle måtte flykte i havet da flammene kom. Nå er 12 nordmenn evakuert fra brannherjet feriested.

I over seks timer oppholdt de to norske ungdommene seg i sjøvannet og ved stranden, sammen med 70–80 fastboende og andre utenlandske turister. Flere ganger måtte de dukke ned i vannet for å unngå den tykke røyken og gnistregnet som føk over dem.

– Alt skjedde utrolig fort. Vi hadde kjent røyklukt tidligere på dagen, men først da et brannhelikopter kom ned ved stranden for å fylle vann, forsto vi at noe alvorlig var på gang, forteller Bjørk Margrete Ellingsbø på telefon fra Athen.

Ga fra seg håndklær til brannskadede

Mens flammene raste i nabolaget og hotellkorridorene var fylt av ekkel røyk, slepte de med seg koffertene på stranda ved 18.30-tiden mandag.

Der hersket et omfattende kaos med skrekkslagne folk. De møtte greske barn og eldre med store brannskader, og lokale familier som nettopp hadde rømt fra hus som sto i full fyr.

– Vi ga fra oss flere håndklær til folk som hadde brannskader og hengende hudflak. Ut over natten brant det over alt. Det var stort sett bare hotellet vårt som ikke tok fyr i bukten der vi befant oss, forteller Ellingsbø.

Hun og Aleksander Kilde Lien bodde på Solia-hotellet Ramada Attica Riviera da flammene gjorde drømmeferien om til et nervepirrende drama.

Først ved 2-tiden, etter å ha oppholdt seg i sjøvannet mesteparten av kvelden og natten, ble de evakuert med en båt.

– Det er fælt å tenke på alle dem som døde eller mistet husene sine i brannene. Vi kan snart reise hjem til vår trygge tilværelse, og priser oss lykkelige over det, sier 19-åringen.

63 skandinaver på hotellet

Pressekontakt Sidsel Nordestgaard i reiseselskapet Solia bekrefter at 12 nordmenn hadde kjøpt pakketur til hotellet. Også 12 svensker og 39 dansker var innlosjert på stedet, i regi av selskapet.

Ingen av skandinavene fikk alvorlige skader i brannen.

– Alle ble evakuert fra Nea Makri, først med båt til Rafina og deretter med buss til Athen. Svenskene dro hjem tirsdag, mens danskene og nordmennene nå er innlosjert på hoteller i Athen før de reiser hjem torsdag, opplyser hun.

Det norske Utenriksdepartementet var tirsdag kjent med at flere nordmenn var involvert i dramaet rundt skogbrannen i Hellas.

– Vi har vært i kontakt med noen som er berørt og gir konsulær bistand, sier pressevakt Kari Eken Wollebæk.