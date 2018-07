Norsk skip på vei for å bryte blokaden til Gaza: – Vi har mistet kontakten med dem

Fiskebåten «Kårstein», omdøpt «Al Awda» forlot kaien i Bergen i mai for å forsøke å bryte blokaden av Gaza sammen med skip fra andre land, melder Bergens Tidende.

Om bord er det store mengder medisiner som skipet planlegger å levere fra seg til fiskere i Gaza.

Mistet kontakten

Rødt-politiker Torstein Dahle er med på å organisere turen, som er en del av «Freedom Flotilla». Han sier at båten tidligere i dag var rundt 50 nautiske mil fra Gaza og befant seg i internasjonale farvann. Mannskapet om bord sa at de hadde observert israelske krigsski, ifølge Dahle. Nå får han ikke kontakt med båten.

– Israel pleier å bryte kommunikasjonslinjene når de border. Vi kan derfor ikke si sikkert at båten er kapret, men alt tyder på det, sier Dahle.

Dahle sier også at den norske båten har fått anmodninger fra israelerne over radio om å stoppe.

– Ingen selvmordsaksjon

Bystyrerepresentanten Mikkel Grüner er blant mannskapet på båten.

SV-politikeren sendte en beskjed via sin samboer, Sara Bell, som hun formidlet på Facebook onsdag:

«Dersom vi skulle bli bordet av israelske flåtestyrker, i strid med internasjonal og maritim rett, ber jeg dere arbeide for at norske myndigheter legger press på Israel og sikrer vår løslatelse.»

– De fortsetter til de blir stoppet, sier Dahle.

– Men det er ikke noen selvmordsaksjon, så de stopper hvis det er fare for liv, legger han til.

Dette er ikke første gang nordmenn deltar i forsøk på å bryte blokaden. I 2012 ble fire nordmenn pågrepet av israelske myndigheter etter at de forsøkte å bryte blokaden av Gazastripen. Alle ble seinere løslatt.

Bjørn Erik Larsen (ARKIV)

SV-lederen reagerer

SV-leder Audun Lysbakken sier i en pressemelding at bystyrerepresentant Grüner har reist med partiets fulle støtte.

– Aktivistene har en klar og legitim rett til å protestere mot en ulovlig blokade, sier han.

SV skriver i pressemeldingen at de antar at mannskapet er arrestert.

– Nå vil vi følge svært nøye med, og krever at Israel umiddelbart setter vår folkevalgte representant fri, sier Lysbakken.

Ifølge NTB bekrefter den israelske hæren at de har stanset et norskflagget skip, men de sier det hele var udramatisk.

– Aktiviteten stanset uten noen uvanlige hendelser. På dette tidspunkt blir skipet overført til havna i Ashdod ved israels kyst, skriver de i en uttalelse.

Ble advart

Dahle sier at han ikke anerkjenner Israels rett til å stoppe skip på vei til Gaza. Han mener Israel bryter internasjonale blokade-regler

Ambassaderåd Dan Poraz ved Israels ambassade i Oslo sa til BT i mai at blokaden av Gaza er lovlig etter internasjonal lov.

Han sa også at alle forsøk på å nå Gaza med båt ville bli stoppet av israelske marinestyrker.

Før avreise ga Gerd von der Lippe et intervju til Fædrelandsvennen der hun blant annet fortalte om hvordan aktivistene forberedte seg på en mulig bording, der de trente på å forholde seg ikkevoldelig når soldatene kommer om bord.

Foruten nordmennene, var det aktivister fra en rekke andre land på MS Kårstein. To israelske jøder, og dessuten representanter fra Australia, Canada, Frankrike, Tyskland, Malaysia, New Zealand, Spania, Sverige, Storbritannia og USA.

Skipet frakter medisinsk utstyr til befolkningen på Gaza. Men den viktigste gaven er skipet i seg selv, som etter planen skal gis bort til palestinske fiskere.

Det er slett ikke sikkert det blir noe av. Da MS Kårstein forlot Italia med retning for Gaza, fikk en israelske organisasjon som jobber med å støtte ofre for palestinsk terrorisme gjennomslag for at aktivistenes båter skal selges på tvangsauksjon til inntekt for israelske terrorofre.