Mens varmerekorder, tørke og skogbranner har preget nyhetsbildet på den nordlige halvkulen denne sommeren, har Australia og land i Sør-Amerika erfart det stikk motsatte.

I Argentina falt målestokken til under ti minusgrader denne uken. Det står i kontrast til værmønsteret i regionen de siste årene, der kortere og mildere vintre har vært normalen. Det skriver Al-Jazeera.

Også Paraguay og Uruguay har kjent på kulden.

I staten New South Wales i Australia har folk våknet opp til rim på bakken og frosne rør som følge av de kaldeste temperaturene på flere tiår.

Et ekstremt værår

2018 tegner seg til å bli et år preget svært uvanlige værhendelser. Og det ekstreme været er blitt kraftig forsterket av menneskeskapte klimaendringer, sier forskere til The Washington Post.

– De gamle værrekordene tilhører en verden som ikke lenger eksisterer, sier Martin Hoerling, værforsker ved The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). til avisen.

Ifølge statistikk fra NOAA ligger 2018 an til å bli det fjerde varmeste året som noensinne er registrert. De tre årene som har vært varmere, er 2015, 2016 og 2017.

– Konsekvensene av klimaendringene er ikke lenger subtile. Vi ser dem utspille seg foran oss i form av hetebølger, flom, tørke og skogbranner vi hittil ikke har sett, sier klimaforsker Michael Mann ved Penn State University til CNN.

– Jevnt og trutt varmere

Også norske forskere tror ekstremværet kan være koblet til klimaendringene.

– Selv om enkeltrekorder ikke kan knyttes direkte opp til klimaendringer, kan det raset av rekorder vi har hatt i år gjøre det, sa Bjørn Hallvard Samset, forskningsleder ved CICERO Senter for klimaforskning, til Aftenposten tidligere i sommer.

– Hele planeten blir jevnt og trutt varmere, og det gir seg utslag i stadig mer ekstremt vær, som perioder med varme og tørke eller perioder med store nedbørsmengder, sier direktør Tore Furevik ved Bjerknessenteret for klimaforskning.

Morten Uglum

Varmerekorder

Varmerekordene over hele landet har stått for fall denne sommeren. Fredag registrerte hele fem fylker nye rekordtemperaturer.

– Gjennomsnittstemperaturen er allerede blitt en grad varmere enn for 100 år siden. Da får man slike varmerekorder som man har sett i år, sier Samset.

Og ser man på hele det siste året, er det satt nye rekorder over hele den nordlige halvkule:

I den lille fiskebyen Quriyat i Oman er brenneheten ikke uvanlig, men aldri har det vært målt varmere nattetemperaturer enn i år. I to sammenhengende døgn ble det på det laveste målt 42,6 varmegrader.

Selv i Afrika er det registrert varmerekord: I den algeriske byen Ouargla ble det registrert 51,3 varmegrader den 6. juli.

TravelNerd / Shutterstock

Meteorolog om rekordtørke og hetebølge: – En av de mest intense varmehendelsene jeg noensinne har sett så langt nord

Fakta: Hvorfor har vi hatt så stabil varme i sommer? I år har vi hatt tre perioder med stabilt vær: den kalde vinteren, det varme været i mai og den nye varmeperioden i juni og juli. Bjørn H. Samset i CICERO forklarer at disse tre periodene er knyttet til samme mønster. – Norge ligger midt imellom to klimasoner: den sentraleuropeiske, med høy varme, og den arktiske. Begge disse har hatt jevne og forutsigbare temperaturer, mens vi får ustabile værmønstre som kan flytte seg raskt. Enkelte ganger vil været være stabilt på grunn av blokkeringsfenomener. Da vil disse to sonenes påvirkning ligge stabilt i en periode, slik som nå med det blokkerende høytrykket i Sør-Norge, sier han.

Voldsomme branner

I Canada opplyser myndighetene at rundt 70 mennesker har mistet livet som følge av hetebølgen i sommer.

Ekstrem varme, i kombinasjon med tørke, har også gitt store og svært farlige skogbranner flere steder i verden.

Svenskene har måttet be om EU-hjelp for å slukke skogbranner med omfang på flere hundre tusen mål.

I Hellas mistet minst 82 mennesker livet da en brann, trolig påsatt, spredte seg med en hastighet på 80 kilometer i timen.

I California har flere tettsteder brent til grunnen og seks mennesker har mistet livet til flammene.

Lørdag har tusenvis av mennesker flyktet fra en trolig påsatt skogbrann sørøst for Los Angeles. Eksperter beskriver det som den verste starten på en skogbrannsesong på ti år, skriver The Mercury News. Lørdag erklærte president Donald Trump unntakstilstand i delstaten.

Også her hjemme har det vært flere skogbranner og stor skogbrannfare over store deler av Sør-Norge.

Noah Berger / TT NYHETSBYRÅN

Tørken ødelegger avlinger

Den langvarige tørkeperioden rammer dyr, korn og grønnsaksavlinger og har skapt problemer for norske bønder. Mange frykter hva som vil skje hvis det ikke snart kommer betydelige mengder nedbør.

Og de er ikke alene. Kornprisene har skutt i været som et resultat av at tørke har ødelagt avlinger i Russland, verdens største kornprodusent. Andre viktige produsenter som Tyskland og Frankrike sliter også.

Dette året er vanvittig tørt. Det er nesten en liten katastrofe. Jeg har vært bonde i 30 år. Jeg har ikke opplevd en tørke som har vært så langvarig og med så høy varme, sier leder i Q produsentforening på Jæren. (- Og @QMeieriene bistår melkeprodusentene i å skaffe for.) pic.twitter.com/OARAbTcYyG — Bent Myrdahl (@QBentM) July 28, 2018

Morten Uglum

Kornet vokser ikke, løkplantene knekker, dyrene mangler fôr: – Det er trist på se på

Store svingninger

Og mens flere steder har slitt med å få for lite regn, har ekstremværet gitt seg utslag i voldsom nedbør med svært farlige konsekvenser andre steder.

I Japan mistet 200 mennesker livet i en flom som følge av kraftig regn tidligere i juli. Kort tid etter traff en hetebølge landet. Den har kostet 65 personer livet, skriver Washington Post.

Shohei Miyano / TT NYHETSBYRÅN

I Laos er over 1100 mennesker savnet etter at demning brast sør i landet mandag. Kraftig monsunregn bidro trolig til at den store Xepian-Xe Nam Noy-demningen i Sanamxay brast, og hus og landsbyer flere kilometer nedenfor ble feid bort av enorme vannmasser.

TT NYHETSBYRÅN

Forsinkelser for reisende

Kraftig regn og oversvømmelser skapte problemer i trafikken flere steder i Nord-Irland denne helgen, og Storbritannias meteorologiske institutt The Met Office har advart om at regn, torden og vind kan føre til forsinkelser på veiene flere steder, skriver The Guardian.

Det skjer etter at landet har hatt sin tørreste start på sommeren siden de startet målingene i 1961, ifølge The Met Office.

Vil det fortsette?

Seniorforsker Rasmus Benestad ved klimaavdelingen på Meteorologisk institutt sier det ikke er usannsynlig at vi får flere slike somre.

– Vi kan ikke være sikre, men vi må være forberedt på det. Trolig er dette de første tegnene til konsekvensene av global oppvarming, og det blir sannsynligvis mer av det i fremtiden, sier Benestad.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen sa tidligere denne uken at han tror været denne sommeren kan bli en vekker for mange.