Potesokkene er nødvendige for at hundene ikke skal svi seg, opplyser politiet i Zürich, som også benytter anledningen til å rette en advarsel til andre hundeeiere.

Temperaturen er ventet å stige til over 30 grader denne uka. I slikt vær kan temperaturen på asfalten stige til over 50 grader i solsteiken.

Hvis fortauet føles varmt for en menneskehånd etter fem sekunder, er det også for varmt for hundepotene, skriver Zürich-politiet på sosiale medier.