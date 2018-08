I dag skal han henrettes. Om to uker går giften ut på dato.

Når Carey Dean Moore i 17-tiden norsk tid tirsdag føres inn i henrettelsesrommet ved Lincoln-fengselet i Nebraska og avlives med en cocktail av ulike gifter, er det over 38 år siden han ble dømt til døden. Det er også over 20 år siden forrige gang delstaten Nebraska henrettet noen, den gang med den elektriske stol.

I 1979 skjøt og drepte Moore to drosjesjåfører, Maynard Helgeland og Reuel Van Ness Jr., i Omaha. Drapene skjedde i sammenheng med et ran.

Tysk selskap sa nei

Forut for gjennomføringen av henrettelsen ligger flere juridiske bikkjeslagsmål. Selv har imidlertid Moore nå gitt opp. I den siste runden var det dermed et farmasøytisk selskap som sto mot delstaten. Det tyske selskapet Fresenius Kabi forsøkte forgjeves å få stoppet henrettelsen.

Selskapet selger sine legemidler med forbehold i kontrakten om at de ikke skal videreselges til slike formål. Men to av stoffene som skal brukes til å henrette Moore, er produsert av nettopp Fresenius Kabi: Cisatracurium er et muskelavslappende middel og kaliumklorid stopper hjertet. I tillegg skal delstaten bruke valium og fentanyl i dosene den dødsdømte får. Det er første gang fentanyl – et syntetisk, smertestillende stoff – brukes under en henrettelse i USA.

Går ut på dato

Tyskerne mente at Nebraskas justismyndigheter må ha skaffet midlene fra dem på ulovlig vis. De mente videre at delstaten har lagret medikamentene på feil måte, noe som kan føre til at henrettelsen vil påføre den dødsdømte store smerter.

Dommeren sa mandag nei til å utsette henrettelsen. Delstaten har anført at et av midlene går ut på dato 31. august, og at fengslene ikke regner med å få kjøpt mer. Ankedomstolen mente det ikke var grunn til å tro at det tyske selskapet vil bli påført uopprettelig skade på sitt omdømme.

Dødsdømt: Bli ferdig

Krangelen om giftstoffer går i USA høyt også i andre dødsstraffsaker og andre delstater. I Nevada har det farmasøytiske selskapet Alvogen, med støtte fra flere andre firmaer, lyktes med å få stoppet henrettelsen av Scott Raymond Dozier midlertidig. Selskapet produserer anestesimiddelet midazolam. Henrettelsen av Dozier er foreløpig utsatt minst til november, men denne saken har fått en noe uvanlig vri: Den dødsdømte er nemlig lite glad for utsettelsen.

Nevada Department of Corrections via AP/NTB scanpix

– Bare bli ferdig med det. Gjør det effektivt og slutt å krangle, sa han til Associated Press forrige uke.

Dozier sier han er lei av å vente.

– Jeg vil egentlig ikke dø, men heller det enn å tilbringe livet i fengsel, sa han. Dozier hevder at han er uskyldig dømt for drap og partering i forbindelse med en narkohandel, men sier at han ikke skal sutre og «har hatt sin sjanse» i rettsvesenet.

Rick Bowmer / AP/NTB scanpix

Dommer: Akseptert barbariet

Forrige uke henrettet delstaten Tennessee Billy Ray Irick (59) for voldtekt og drap på en syv år gammel jente i 1986. USAs høyesterett gikk ikke med på en utsettelse, men den Obama-utnevnte dommer Sonia Sotomayor tok dissens med et glødende engasjement. Hun mente den dømte trolig ville oppleve store smerter, men at disse ville bli kamuflert for tilskuerne av legemidlene.

– Hvis rettsvesenet tillater at denne henrettelsen blir gjennomført til tross for de grusomme siste minuttene Irick godt kan komme til å oppleve, har vi sluttet å være en sivilisert nasjon og akseptert barbariet, skriver dommeren i sin dissens.

I fjor ble 23 personer henrettet i USA. Billy Ray Irick var i forrige uke den 15. personen i år.

En gruppe aktivister sier de har samlet inn 60.000 underskrifter i protest mot henrettelsen av Carey Dean Moore. Guvernør Pete Ricketts finansierte imidlertid selv i stor grad folkeavstemningen i 2016, som gjeninnførte dødsstraffen i delstaten. Han sier han vil oppfylle velgernes ønske.