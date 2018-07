Elleve republikanere vil stille visejustisministeren for riksrett

Rosenstein har overoppsyn med spesialetterforsker Robert Muellers Russland-etterforskning og gruppen kritiserer ham for å ikke være imøtekommende nok når de har bedt om dokumenter tilknyttet etterforskningen. Han skal ifølge de elleve heller ikke ha vært lydhør når det kommer til å forsyne dem med dokumenter i forbindelse med en lukket etterforskning av epostene til tidligere presidentkandidat Hillary Clinton.

Om de elleve har nok støtte til å få gjennom ønsket sitt er uklart. Ingen av de republikanske lederne har så langt stilt seg bak forslaget.

Ikke alle er misfornøyde

Forslaget ble lagt fram av Mark Meadows fra North Carolina og Jim Jordan fra Ohio, som er kjent som kritikere av justisdepartementet.

Utspillet kommer kun et par timer etter at republikanerne i Representantenes hus hadde møter med justisdepartementet, som har gitt dem over 800.000 dokumenter, men Meadows sier de fortsatt er frustrerte over hvordan departementet har håndtert forespørslene.

Men flere republikanske ledere, deriblant lederen i Representantenes hus Paul Ryan, har den siste tiden uttalt at de er fornøyde med justisdepartementets nylige forbedringer.