Jakiw Palij bodde i et toetasjes murhus i New York i USA. Han var en hyggelig fyr som alltid mekket på en veteranbil. Dessuten var han omsorgsfull og tok godt vare på sin demente kone Maria.

Det var slik naboene beskrev Palij overfor The New York Times for endel år siden. Det de ikke visste, var at han skjulte en grotesk hemmelighet fra krigen.