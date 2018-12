Drapsmann og raner henrettet i USA

Joseph Garcia var en av sju rømlinger, som ble kjent som «Texas 7», som sto bak en rekke ran mens de var på rømmen i 2000. I forbindelse med ett av ranene ble en politimann skutt elleve ganger og døde julaften for 18 år siden.

Etter seks uker på rømmen ble Garcia og de andre innhentet av politiet. En av dem tok sitt eget liv, men de andre ble pågrepet og etter hvert dømt til døden. 47 år gamle Garcia var den fjerde av dem til å bli henrettet.

47-åringen sonet en dom på 50 for drap da han og de seks andre rømte fra fengsel. Tirsdag kveld måtte han bøte med livet for sin rolle i ransbølgen og politimannens død, til tross for at advokatene hans bedyret at Garcia aldri avfyrte våpenet sitt mot politimannen eller hadde til hensikt å skade ham. Anken ble avvist av USAs høyesterett, og Garcia fikk giftsprøyten i fengselet i Huntsville.

Den ran- og drapsdømte mannen er den 22. personen som er henrettet i USA hittil i år og den tolvte i Texas, som er den delstaten som henretter flest. 30 delstater i USA praktiserer fortsatt dødsstraff. Det gjør også det føderale og det militære rettsvesenet i landet.