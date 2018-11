Tyske medier: Horst Seehofer gir seg som partileder og innenriksminister

Seehofer skal ha informert de øvrige partitoppene i CSU under et møte i München søndag om at han vil gå av som partileder om kort tid, og at han vil gi seg som innenriksminister før den nåværende valgperioden går ut i 2021, ifølge partikilder nyhetsbyrået DPA har snakket med.

Ifølge nyhetsbyrået vil Seehofer bekrefte sin avgang som partileder i løpet av den kommende uken. En ny partileder blir trolig valgt tidlig neste år.

Seehofer skal ikke ha utdypet når i løpet av den nåværende valgperioden han vil gå av som innenriksminister.

I slutten av oktober hintet Seehofer om at han kunne komme til å gå av som partileder, etter det dårlige valget CSU gjorde i delstatsvalget i Bayern. Partiet fikk en oppslutning på 37,2 prosent, ned rundt 10 prosentpoeng. Med det mistet partiet flertallet i delstatsforsamlingen.

– Jeg vil ikke være syndebukk igjen. Dere kan kritisere meg, men å gjøre Horst Seehofer ansvarlig for alt, det går jeg ikke med på, sa Seehofer til bayersk TV i oktober.

– Da vil jeg heller gjøre mitt verv som partileder, tilgjengelig. Tydeligere enn det kan det vel ikke sies, sa Seehofer videre i TV-intervjuet.