Svensker får akuttbehandling i Norge

Det er dobbelt så langt for innbyggerne i Funäsdalen i Härjedalen å reise til Østersund, som det er å reise til Røros og Tynset. Derfor har Sverige inngått en avtale med Norge om at noen härjedalinger kan få helsebehandling over grensen, skriver SVT.

Tilbudet gjelder de 2.000 personene som er registrert hos helsesentralen i Funäsdalen.

Siden oktober har innbyggerne kunnet få planlagt medisinsk behandling i Røros, men torsdag inngikk Region Jämtland Härjedalen en avtale med Norge som også omfatter akutthjelp og mer kompliserte operasjoner.

– Vi ser også at norsk ambulanse kan hente pasienter i Funäsdalen dersom vår egen ambulanse er i Østersund, sier regionråd Christer Siwertsson.