HBO saksøkt etter Michael Jackson-dokumentar

HBO skal vise den kontroversielle dokumentaren «Leaving Neverland» 3. og 4. mars. Den avdøde popstjernens familie har flere ganger gått ut mot filmskaper Dan Reed, Channel 4 og HBO fordi den ikke har fått komme til orde i filmen. Det har ikke ført fram.

I søksmålet som nå er tatt ut heter det at HBO bryter en kontrakt fra 1992 der TV-kanalen fikk rettigheter til å vise en av Jacksons konserter. I kontrakten står det at HBO får vise «Michael Jackson in Concert in Bucharest: The Dangerous Tour» og at HBO ikke skal uttale seg nedsettende om Jackson på noe tidspunkt i framtiden.

Direkte avtalebrudd

Ifølge søksmålet fra retten i Los Angeles torsdag gjør HBO seg skyldig i kontraktsbrudd ved å være medprodusent av filmen og å sende den på lufta. Dokumentaren indikerer at Jackson begikk seksuelle overgrep mot barn på den samme turneen som konserten omtalt i kontrakten.

– Det er vanskelig å forestille seg et mer direkte brudd på klausulen om ikke-nedsettende omtale, heter det i søksmålet.

Saksøkerne ber retten beordre mekling og anfører at krav om erstatning kan bli på over 100 millioner dollar. – Michael Jackson er uskyldig. Punktum, står det videre.

Uendret plan

HBO har ikke kommentert søksmålet utover en pressemelding der det heter at kanalen ikke endrer sine sendeplaner for dokumentaren.

– Dan Reed er en prisvinnende filmskaper som har nøye dokumentert disse overlevendes beskrivelser. Folk burde vente med å dømme til de har sett filmen, skriver HBO.

I dokumentaren skildrer de to i dag voksne mennene Wade Robson og James Safechuck overgrepene de hevder popkongen begikk mot dem da de var 7 og 10 år gamle. Reed har tidligere slått tilbake mot Jackson-familien og forvalterne av boets påstander om at filmen «Leaving Neverland» er «et tabloid karakterdrap».

Handler om guttene

Reed sier filmen er «en historie om seksuelt misbruk, hvordan seksuelt misbruk skjer, og hvilke konsekvenser det fører til senere i livet».

– Jeg karakteriserte ikke Jackson i det hele tatt, sier Reed.

TV-kanalene hevder de har fulgt riktige tilsvarsprosedyrer siden filmen inkluderer arkivopptak av Jacksons egen avvisning av anklagene.

Filmen hadde premiere i januar på filmfestivalen Sundance, der Reed, Robson og Safechuck fikk stående ovasjoner.

Den fire timer lange dokumentaren skal også vises i to omganger på Channel 4 den 6. og 7. mars.