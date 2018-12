FBI begynte å etterforske fire amerikanere for å stå i ledtog med russere. Trump var ikke én av dem.

I en lukket kongresshøring fortalte Comey at russlandsgranskingen i utgangspunktet var rettet mot fire amerikanere.

– Det startet i juli 2016 med å se på fire amerikanere som hadde en viss forbindelse med Trump og hvorvidt de var knyttet til russiske forsøk på påvirkning, sa Comey til justiskomiteen i Representantenes hus. Han sa ikke hvem de fire var, men forklarte at Trump selv ikke var en av dem.

Unnvek noen spørsmål

Comey understreket også at etterforskningen ikke ble utløst av en rapport bestilt av demokratene, men kom som følge av Trump-rådgiver George Papadopoulos' kontakt med en mellommann under valgkampen. Dette er bekreftet av republikanere i Representantenes hus.

Den tidligere FBI-direktørens uttalelser kommer frem i et referat som er frigitt etter at han stilte i en lukket høring og forklarte seg om både russlandsgranskingen og beslutningen – midt i valgkampen i 2016 – om å anbefale at Hillary Clinton ikke skulle siktes for bruk av en privat server til offisielle e-poster.

Russlandsgranskingen er overtatt av Robert Mueller, og Comey voktet seg for å svare konkret på spørsmål knyttet til den etterforskningen og spørsmål om Trumps oppsigelse av Comey i mai i fjor innebar å hindre en etterforskning.

– Kjenner ikke Mueller

Comey fortalte komiteen at han, i motsetning til hva Trum hevder, ikke er en nær venn av spesialgransker Robert Mueller.

– Jeg beundrer mannen som bare juling, men jeg har ikke telefonnummeret hans. Jeg har aldri vært hjemme hos ham. Jeg vet ikke hva barna hans heter, sa Comey.

Han la til at han aldri har omfavnet eller kysset Mueller til tross for Trumps påstander om dette.

– Til min kones store lettelse, fleipet han.

– Institusjonene vil klare seg

Den tidligere FBI-toppen kom likevel med noen stikk til sin tidligere sjef og landets leder de siste to årene.

– Vi er blitt vant til løgner og angrep på rettsvesenet fra presidenten, sa Comey som også var kritisk til Trumps utsagn om at det burde være ulovlig for personer som etterforskes å snu seg rundt og samarbeide med etterforskerne.

– Det er sjokkerende at et sånt forslag kan komme fra en høytstående tjenestemann, fra selve presidenten. Det er en legitim og nødvendig del av hele rettssystemet i USA, sa Comey.

Samtidig er han overbevist om at FBI og landets øvrige institusjoner vil klare seg tross presidentens stadige utfall.

– Det vil være en kortvarig skade, noe som bekymrer meg veldig, men på lang sikt kan ingen politiker eller president påføre disse institusjonene varig skade.