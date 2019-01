Tyrkisk fjernsyn: Opptak viser menn frakte bort Khashoggis likdeler

Opptaket er fra et overvåkingskamera og er blitt publisert av fjernsynsstasjonen A Haber. Opptaket viser tre menn som bærer fem kofferter og to store svarte bager om bord på en minibuss ved det saudiarabiske konsulatet i Istanbul, og deretter ankommer en garasje ved konsulboligen.

Med henvisning til ikke navngitte tyrkiske kilder får A Haber opplyst at Khashoggis parterte kropp var fordelt i koffertene og bagene.

Konsulboligen ligger ikke langt unna det saudiarabiske konsulatet der 59 år gamle Khashoggi ble drept 2. oktober i fjor. Tyrkiske kilder har tidligere hevdet at Saudi-Arabia sendte et team på 15 menn som, etter å ha kvalt Khashoggi på konsulatet, parterte ham. Deretter skal likdelene ifølge meldinger i tyrkiske medier ha blitt løst opp i syre.

Ingen levninger av Khashoggi er funnet, til tross for søk foretatt av tyrkiske myndigheter både på konsulatet og i konsulboligen, samt andre steder.

Khashoggi var en regimekritisk journalist som skrev for The Washington Post. Han ble drept på konsulatet i Istanbul da han skulle hente papirer han trengte i forbindelse med et planlagt giftermål med sin tyrkiske forlovede.

Saudi-Arabia innrømmet etter hvert at han ble drept der, men har avvist påstander om at landets kronprins Mohammed bin Salman beordret drapet. Myndighetene i Riyadh har imidlertid sagt at 21 personer er pågrepet i forbindelse med drapet. Tyrkia har bedt om å få utlevert 18 mistenkte, blant dem de 15 fra den antatte dødsskvadronen.