Erdogan hevder å ha lydopptak fra Kashoggi-drapet: «Jeg vet hvordan man kutter»

Det fortalte Tyrkias president, Recep Tayyip Erdoğan, i en tale i Istanbul, ifølge The Guardian.

I talen sier Erdoğan at lydopptaket, som skal være tatt da drapet fant sted i Saudi-Arabias konsulat den 2.oktober, også er blitt delt med representanter fra USA, Tyskland, Frankrike og Canada.

– Vi fikk dem alle til å høre på. Mannen sier tydelig «jeg vet hvordan man kutter». Denne mannen er en soldat. Dette hører vi på lydopptakene, sa presidenten i talen.

Han har ikke delt noen flere detaljer om opptaket.

Khashoggis siste ord

På mandag meldte CNN at Khashoggis siste ord før han døde skal ha vært «jeg får ikke puste».

Opplysningen kommer fra en kilde som er involvert i etterforskningen, og skal ha lest en transkripsjon av lydopptak fra drapet. I teksten beskrives videre en lyd av en sag, som angivelig skal ha blitt brukt til å partere liket.

Gir ikke opp saken

Tyrkiske myndigheter meldte i forrige uke at det er god grunn til å tro at Saud al-Qahtani, tidligere en av Prins Mohammed bin Salman fremste rådgivere, og den saudiarabiske generalen Ahmed al-Asiri begge har vært involvert i planleggingen av drapet på Khashoggi.

Etter at saudiarabiske myndigheter skal ha nektet utlevering av de to mennene, meldte myndigheten i Tyrkia tidligere denne uken at de ønsker å ettergå saken etter internasjonal lov.

Erdoğan har gjentatte ganger sagt at han ikke kommer til å gi opp på saken, melder The Guardian.