Verden er enige om regelbok for Parisavtalen

Sent lørdag kveld etter nærmere ett døgn på overtid, kom klimaforhandlerne i Katowice frem til et resultat.

Sentralt i diskusjonene mot slutten sto et nytt avtaleutkast på 144 sider, som ved 8-tiden lørdag ble levert til representantene for de nær 200 landene som deltar på møtet.

I to uker har forhandlere fra 196 land jobbet for å bli enige om en regelbok for Parisavtalen fra 2015.

Hvordan skal landene rapportere om sine utslipp? Hvor detaljert, og når? Skal u-land og i-land rapportere likt? Skal rapportene være nokså like, slik at de kan sammenlignes og slik at det kan lages et felles regnskap?

Og ikke minst: Skal rapporten fra FNs klimapanel (IPCC) fra oktober ligge til grunn for den videre jobbingen med Parisavtalen?

– Uferdig og urettferdig klimatoppmøte

Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg mener enigheten mangler «klare nok føringer for at land skal øke sine klimamål innen 2020».

– FNs klimapanel gjorde alvoret i klimakrisen krystallklart i sin spesialrapport i år, men noen land i Polen ville ikke en gang anerkjenne rapportens innhold. Dette viser hvorfor vi ikke ene og alene kan lene oss tilbake og peke på verken FN eller EU. Vi må begynne å gjøre jobben selv og vi trenger handling nå, sier Lundberg i en pressemelding.

Hun mener også at kravene til finansielle bidrag er for lett å komme seg unna.

– Rike land har nå mulighet til å lure seg unna sitt historisk ansvar og late som om de øker finansieringen, uten at de bevilger nye penger. Dette er kreativ regnskapsføring, ikke konkrete bidrag til klimadugnaden. At rike land kan rapportere markedslån som klimafinansiering risikerer en klimagjeldskrise. Det er egentlig rike land som skylder verden en klimagjeld ved å ha skapt klimaproblemet, uttaler Lundberg i pressemeldingen.

Saken oppdateres.