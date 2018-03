Åpner grav etter nervegassangrepet på russisk eks-spion

Nærmere 200 soldater ankom fredag Salisbury for å hjelpe London-politiet, som har sperret av et område på kirkegården hvor Skrimals kone Liudmila og sønnen Alexander Skripal ligger begravet, melder The Guardian.

Peker mot Russland, men russerne nekter.

London-politiet mistenker at russiske agenter kan ha forsøkt å drepe eks-spionen og hans nærmeste familie med nervegass, melder flere britiske medier.

Regjeringens sikkerhetsutvalg Cobra, som ledes av innenriksminister Amber Rudd, er trommet sammen for å få en orientering om saken.

Russiske myndigheter avviser at det er de som har prøvd å kvitte seg med eks-spionen, men flere, inkludert Storbritannias utenriksminister, har pekt i retning av russiske myndigheter. Forsker og Russland-ekspert Iver B. Neumann mener Russland ikke bryr seg om at alle skjønner de står bak giftangrepet – snarere tvert imot.

Samtidig har innenriksminister Amber Rudd nektet å spekulere over om den russiske stat kan ha vært involvert i angrepet, og sier at politietterforskningen skal baseres på fakta, ikke rykter. Hun sa også at regjeringen har forpliktet seg til å bringe gjerningsmennene til retten, «uansett hvem de er og hvor de måtte være.»

PETER NICHOLLS/ Scanpix

Undersøker grav

Både på kjøpesenteret hvor far og datter ble funnet bevisstløse, i farens leilighet, og ved gravene, bruker krimteknikerne heldekkende beskyttelsesdrakter.

Et viktig moment blir å kontrollere dødsårsaken til Skripals kone, og dette er årsaken til at kvinnens grav nå blir åpnet. Ifølge dødsattesten ble kona 59 år før hun døde av kreft i 2012, mens sønnen (43) døde av ukjent årsak i St Petersburg for ett år siden.

Sønnen ble kremert, så det knytter seg større usikkerhet til om det her er mer informasjon å hente.

Nervøse venner

TT / NTB scanpix

Ifølge BBC skal Julia Skripals venner ha gitt uttrykk for frykt den siste tiden:

Hennes barndomsvenn Irina Petrova fortalte BBC at hun husket Skripals som den «perfekte familien».

Men hun trodde folk kunne være redd for å snakke i offentligheten om paret.

«Jeg begynner å bli redd,» sa hun. «Ingen ønsker å snakke – selv ikke hennes slektninger».

Datteren skal flere ganger ha besøkt sin far i London. Selv bodde hun i Moskva, og ifølge venner skal hun ha jobbet for internasjonale selskap som Nike og Coca-Cola.

Spør hvorfor Skripal var et mål

Skripal innrømmet i 2006 å ha vært dobbeltagent for britisk etterretning, mens han jobbet for russisk militæretterretning.

Han ble benådet i 2010, som del av en spionutvekslingsavtale mellom USA og Russland. Senere fikk han asyl i Storbritannia.

Etterforskerne spør seg nå hvorfor 66-åringen var et mål. Ifølge Financial Times skal Skripal ha blitt brukt som konsulent av britisk og andre alliertes etteretingstjenester.

Også politimann skadet

Situasjonen er fortsatt uavklart for politimannen Nick Bailey, som rykket ut til åstedet for angrepet.

Han var i direkte kontakt med eks-spionen og hans datter, undersøkte deretter 66-åringens bopel, før han etter kort tid ble alvorlig syk.

Les også: Tidligere russisk spion alvorlig syk etter å ha blitt utsatt for «ukjent substans»